«المحافظين» يطالب بإنشاء محطة مياه لقرية بالدقهلية

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

النائب أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الإنتاج الحربى ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق بشأن «أسباب عدم البدء فى إنشاء محطة مياه بقرية برقين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية». وقال قرطام، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطن المصرى من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها من المرافق.

وأضاف قرطام، أن قرية برقين بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية تعد من المناطق المحرومة من مياه الشرب، الأمر الذى دفع إلى إسناد مناقصة إقامة محطة مياه الشرب للقرية الوحدة الثانية للهيئة العربية للتصنيع «مصنع الطائرات»، ولكن للأسف أن الشركة المنفذة والتى تم تكلفها بإنشاء المحطة لم تنفذ أى