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«المحافظين» يطالب بإنشاء محطة مياه لقرية بالدقهلية

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
النائب أكمل قرطام
النائب أكمل قرطام
تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الإنتاج الحربى ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق بشأن «أسباب عدم البدء فى إنشاء محطة مياه بقرية برقين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية». وقال قرطام، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطن المصرى من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها من المرافق.
وأضاف قرطام، أن قرية برقين بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية تعد من المناطق المحرومة من مياه الشرب، الأمر الذى دفع إلى إسناد مناقصة إقامة محطة مياه الشرب للقرية الوحدة الثانية للهيئة العربية للتصنيع «مصنع الطائرات»، ولكن للأسف أن الشركة المنفذة والتى تم تكلفها بإنشاء المحطة لم تنفذ أى
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مؤتمر-لنقابة-المعلمين‎ (3)

الإخوان سيلوا الودائع.. كشف حساب «المعلمين» في 5 سنوات

قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونيو 2014 وحتى الآن وكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وضع النقابة خلال مجلس الإخوان السابق. وقال الزناتي إن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، التي بلغت 135 مليون جنيه. وأشار "الزناتي" إلى أنه على مدار الـ4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه، أي ما يوازي نصف مليار سنويا.
-السيسى-وأمير-الكويت

قمة وتوقيع اتفاقيات.. السيسي يصل لقصر بيان في الكويت

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، مساء السبت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين. وكان الرئيس السيسي وصل، مساء اليوم، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.
المستشار-أحمد-سعد

بكري: عبدالعال وافق على استقالة أمين عام البرلمان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لافتًا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب إلى رئيس البرلمان بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بكري، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها من أجل النهوض بمستوي الأمانة العامه للمجلس وخدماتها للنواب.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
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الاسكان-الاجتماعى

تنفيذ 648 وحدة إسكان اجتماعي في أسيوط الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجاري إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هي، حضانتان بمنطقتي شمال الجامعة، والحي الثاني، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثاني، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسي.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

«قرطام» يطالب بتشغيل مستشفى التأمين الصحي بالبحيرة

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن أسباب عدم استلام وتشغيل مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة رغم الحاجة الماسة إليها من قبل المنتفعين بالتأمين الصحى. وقال «قرطام»، إن أهالي مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة يعانوا من ضعف الخدمات الصحية، وبخاصة المواطنين الذين يتعاملون مع التأمين الصحي، والذين يقدر عددهم بـ302 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن الأهالي يعانون من مشقة السفر في الذهاب إلى أقرب مستشفى للتأمين الصحى سواء في كفر الدوار أو دمنهور.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لازم نموت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة، مؤكدا على ضرورة أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة المتاحة لديها وتؤكد جدارتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات المطلوبة منها بمستوى فائق من الجودة، مع التزامها بالتوقيتات والجداول الزمنية للتنفيذ، لأن ذلك سيفتح لها مجالات أوسع للعمل من جانب الحكومة، وهذا ما يحدث بالفعل، مضيفا أننا ننفذ ملحمة عظيمة من البناء والتعمير في ربوع الوطن.
شعبان-خليفة

«المحافظين» يطالب بسرعة صرف علاوة القطاع الخاص

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلي العمال وأصحاب العمل فى الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأنه سيعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
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