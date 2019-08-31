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أمريكا ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) اليوم إنها رصدت منذ بداية العام الجاري مناورات مركبة الفضاء العسكرية الروسية "كوسموس-2521"، التي يطلق عليها بشكل غير رسمي القمر الصناعي "المُفتش". وأوضحت القيادة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن القمر الصناعي كان في مدار الأرض مع المعلمات من 280 كيلومترا لكل 285 كيلومترا وفي أوائل فبراير بدأ مداره في الانخفاض تدريجياً وبحلول الـ 10 من أبريل كان الحد الأدنى لارتفاعه 227 كيلومترا ثم ارتفع القمر الصناعي مرة أخرى ومع بداية الصيف بلغ مداره 247 كيلومترا على مساحة 282 كيلومترا.
وقالت (نوراد) إن مسار رحلة كوسموس-2521 حول الأرض تتحرك بحيث يحلق خلال النهار فوق أنحاء مختلفة من أمريكا الشمالية أكثر من 10 مرات. والقمر الصناعي كوسموس - الذي أطلق في 23 يونيو 2017 من المحطة الفضائية /بليستسك/ - قادر على القيام بمناورات مدارية بمئات الكيلومترات. وبدأ القمر في إجراء مناورات بشكل منتظم
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طائرات

أمريكا توجه ضربة جوية لتنظيم القاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، دون مزيد من التفاصيل. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب. وكانت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أشارت إلى أن أدريان داريا (جريس 1 سابقا) بعد أن غيرت مسارها مرات اتجهت الجمعة إلى ميناء الإسكندرونة التركي شمال سوريا.
اقتصاد (2)

بلومبرج: أمريكا «مدمنة» قروض وستنهار إذا توقفت

يجرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دومًا على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا ما توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه لتلقي الديون واتجاهه باستمرار نحو الاقتراض واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات، لظهرت صورة مختلفة تمامًا، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية في تقرير حديث. ووفقا لبيانات جمعتها الوكالة الأمريكية، فإن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض.
الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، مضيفة أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار، حيث ما زالت الشرطة تستمع لأقوال الشهود في موقع الحادث.
ترامب (2)

هل كشفت تغريدة ترامب عن إيران أسرارا للبنتاجون؟

تواجه عادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتمثل في كثرة استخدام موقع التدوين القصير تويتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الخاصة بالرئاسة، غضبًا شديدًا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن كشفت إحدى التغريدات عن معلومات عسكرية مهمة عن تعامل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مع إيران وبرامجها الصاروخية، كما أن تلك التغريدة شككت في الموقف السياسي الأمريكي المتنصل من أي تدخل في إفساد عملية الإطلاق الأخيرة الفاشلة في إيران، والتي حاولت واشنطن إبعاد أي شبهات عنها خلال الأيام القليلة الماضية.
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شينزو-آبي-وبوتين

اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
ترامب وبوتين

روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي

بعد ظهر يوم 18 أغسطس الجاري، اشتعل اللهب والدخان داخل نظام الإطلاق العمودي "مارك 41"، في الوقت الذي كان ينطلق فيه صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي من طراز "كروز". مع ارتفاع الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من القاذفة المحمولة على مقطورة، سقطت عنه المحركات الأولية، وبدأ محركه التوربيني "إف 107" بالعمل. في نهاية المطاف، أصبح الصاروخ في مسار أفقي، وقامت زعانف التوجيه بقيادة الصاروخ في دائرة تبلغ مساحتها أكثر من 300 ميل قبل أن ينهي رحلته وينفجر بالقرب من موقع الاختبار الصاروخي، في جزيرة سان نيكولاس، على بعد سبعين ميلا جنوب غرب لوس أنجلوس.
علم-الاتحاد-الأوروبي

أوروبا ترفض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن معارضته لتوجيه أي دعوة "غيرمشروطة" إلى روسيا للعودة إلى مجموعة الثمانية الكبار. وقال مسؤول أوروبي كبير تعليقا على اقتراح ترامب بعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار": إن "الاتحاد الأوروبي يعارض توجيه أي دعوة غير مشروطة لروسيا للسماح لها بالانضمام إلى المحادثات بين زعماء مجموعة السبع"، وفقا لـ"رويترز". واعتبر المسؤول أن أسباب استبعاد موسكو لا تزال موجودة، وأن أي عرض للعودة سيكون ذو نتائج عكسية ودليل على الضعف.
بوتين

بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
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