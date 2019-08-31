بعد التعاقد مع فايلر.. 5 قذائف نارية من رانيا علواني

بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر خلفا لمارتن لاسارتي، فتحت جماهير الأهلي النار على اختيار مجلس الخطيب، الأمر الذي أجبرهم على الهجوم على رانيا علواني والأمر تطور بينهم

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

مجلس الأهلي

سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وهو السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين جماهير القلعة الحمراء على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

البداية الأمر بدأ عندما كتبت رانيا علواني تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تحتفل فيها بأبطال دورة الألعاب الإفريقية، حيث قالت رانيا علواني: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة؟؟؟؟؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد!