بعد التعاقد مع فايلر.. 5 قذائف نارية من رانيا علواني
بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر خلفا لمارتن لاسارتي، فتحت جماهير الأهلي النار على اختيار مجلس الخطيب، الأمر الذي أجبرهم على الهجوم على رانيا علواني والأمر تطور بينهم
تحرير:أحمد سعيد
٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
مجلس الأهلي
سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وهو السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين جماهير القلعة الحمراء على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.
البداية
الأمر بدأ عندما كتبت رانيا علواني تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تحتفل فيها بأبطال دورة الألعاب الإفريقية، حيث قالت رانيا علواني: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة؟؟؟؟؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد!
البداية
الأمر بدأ عندما كتبت رانيا علواني تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تحتفل فيها بأبطال دورة الألعاب الإفريقية، حيث قالت رانيا علواني: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة؟؟؟؟؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد! عاش أبطال مصر نوظف مواردنا صح بقى»، لتفاجأ رانيا علواني بتعليقات غاضبة من عدد كبير من مشجعين يزعمون انتماءهم للنادي الأهلي، إلا أن هجوم المشجعين أثار غضب رانيا علواني وبدأت في الرد على مشجع تلو الآخر، وأتبعت الأمر بتغريدة أخرى كتبت فيها: «هو ده الجهل بعينه!!!!! لما تتكلم على لعبات مصر اللي كسبانة واللاعيبة اللي في الألعاب كلها اللي شرفونا من كل الأندية مش الأهلي بس وبأقول لازم نشجعهم، يقوم كام واحد متكلمين برده عن الكورة والمدرب، والفشل! حاجة غريبة بجد».
الفشل مستمر
رد أحد مشجعي الفريق الأحمر، على رانيا علواني قائلا: "لا.. إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
لترد علواني على المشجع قائلة: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟؟؟؟"..
المشجع الأهلاوي واصل هجومه على أداء مجلس الأهلي، ورد قائلا: "لا حضرتي طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس الأستاذ محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".
لترد رانيا قائلة: "طيب تعالى مرن إنت يمكن تكون إنت الفرج".
حاسبوا الخطيب
وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي.
ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
رد أحد المشجعين عليها قائلا: "كلام غير منطقي.. جمب الدوري خرجنا من الكأس وإفريقيا مرتين بفضيحة ما حصلتش في التاريخ وجبتوا كارتيرون فشل ولاسارتي فشل وحقنا ضاع محليا وإفريقيا، السنة دي آخر فرصة للإدارة، كفاية اللي بيتقال على قناه الأهلي كنا عايزين مدرب إنتر ومدرب البرازيل وافقنا على شروطهم والظروف جابت فايلر".
وردت علواني قائلة: "والله حضرتك روح اطلب من كابتن الخطيب بنفسك، هو شخصيًّا ولجنة الكورة اللي بيختاروا المدربين لأن دي حاجة فنية، المدرب ده واللي قبله واللي قبله!".
واختتمت: "إحنا ما اخترناش، اللي اختار لجنة كلكم عارفينها، حاسبوها هي على اللي فات واللي جاي، مش هتيجوا على اللي هايرد عليكم بأدب".
أرد براحتي
أحد المشجعين هاجم رانيا علواني وقال لها: "طب كنتي رديتي على تركي آل الشيخ وعلى اللي بيسبوا في النادي طول النهار والليل لكن فالحة تردي علينا قليتي من نظرنا جدا والله".
لترد رانيا: "أنا ارد براحتي وأقول وجهة نظري، ماحدش له حاجة عندي".
أبرز ردود رانيا علواني كانت على تغريدة كتبها أحد المشجعين قائلا: "الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة... تخيل بقى لما تكرر نفس الشيء 3 مرات... مرحبًا بالمدير الفني الجديد للنادي الاهلي".
رد رانيا علواني كان صادمًا قائلة: "والله روح قول الكلام ده للي بيختار".