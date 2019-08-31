رياضة

بعد التعاقد مع فايلر.. 5 قذائف نارية من رانيا علواني

بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر خلفا لمارتن لاسارتي، فتحت جماهير الأهلي النار على اختيار مجلس الخطيب، الأمر الذي أجبرهم على الهجوم على رانيا علواني والأمر تطور بينهم
تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وهو السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين جماهير القلعة الحمراء على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.
البداية الأمر بدأ عندما كتبت رانيا علواني تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تحتفل فيها بأبطال دورة الألعاب الإفريقية، حيث قالت رانيا علواني: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة؟؟؟؟؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد!
اقرأ المزيد
رينيه فايلر (5)

الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.
زكريا ناصف‎

زكريا ناصف يثير غضب جماهير الأهلي بعد صورة فايلر

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، هو مشروع، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لمدرب الأهلي الجديد، معلقًا عليها مشروع.
يوفنتوس‎

في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.
اقرأ المزيد من الأخبار
رينيه فايلر (5)

الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.
جماهير-النادى-الاهلى

مذيع أون سبورت ينتقد رانيا علواني بسبب جماهير الأهلي

علق إبراهيم عبدالجواد، الإعلامي بقناة "أون سبوت"، على المشادة التي حدثت بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومشجعي القلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأحمر، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.
مجلس إدارة الأهلي

رانيا علواني: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
رانيا-علواني

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org