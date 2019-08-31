روحاني يهدد أوروبا: سنخفض التزاماتنا النووية

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

حسن روحاني

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، مهددا بالدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزامات بلاده بالاتفاق في حال حدوث ذلك، وفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية. وقال روحاني في اتصال هاتفي جمعه بماركون، إن بلاده تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، وأشار إلى أن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق إلى جانب تأمين حركة الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية يمثلان هدفين رئيسين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن رفع الحظر المفروض على إيران يمهد لبدء الحوار، لكنه هدد في الوقت نفسه أن عدم تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها في الاتفاق سيدفع إيران إلى الدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها.وعلى الصعيد اليمني، أكد روحاني أنه لا يوجد حل عسكريا للأزمة في هذا البلد داعيا جميع الأطراف