هل غضب ماني بسبب محمد صلاح؟.. كلوب يُجيب

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

كلوب وماني

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن واقعة غضب ساديو مانى بعد استبداله في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، قائلا: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها.. ماني يُعد رجلا حساسًا وعاطفيًّا، وغضبه لم يكن بسبب خروجه من الملعب".

وردًّا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، قائلا: "حدثت بعض الأمور أثناء المباراة جعلت ماني يشعر بالغضب، لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله". وفي الدقيقة 85، قرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مشاركة الثنائي جيردان شاكيري،