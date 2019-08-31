رياضة

هل غضب ماني بسبب محمد صلاح؟.. كلوب يُجيب

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
كلوب وماني
كلوب وماني
تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن واقعة غضب ساديو مانى بعد استبداله في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، قائلا: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها.. ماني يُعد رجلا حساسًا وعاطفيًّا، وغضبه لم يكن بسبب خروجه من الملعب".
وردًّا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، قائلا: "حدثت بعض الأمور أثناء المباراة جعلت ماني يشعر بالغضب، لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله". وفي الدقيقة 85، قرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مشاركة الثنائي جيردان شاكيري،
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ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدارته للبريميرليج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.
مجلس إدارة الأهلي

رانيا علواني: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
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لويس وصلاح‎

لويز: صلاح أخبرني أنه لم يشعر بسحب قميصه

كشف الدولي البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق أرسنال، عن تفاصيل حديثه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعد حصول لاعب الريدز على ركلة جزاء، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "لم أقم بسحب محمد صلاح من قميصه بشكل قوي، وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط على الأرض، تقنية الفيديو لن تجعلك ترى القوة أو الضعف في سحب القميص".
يورجن كلوب‎

كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
ليفربول - تشيلسي (4)

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
فان-دايك‎

بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
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