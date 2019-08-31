مواصلات بلا تحرش.. «ختم» يردع المعتدين جنسيا باليابان

ترك علامة غير مرئية على المعتدين جنسيا في شكل ختم على هيئة يد، هي خلاصة تجربة يابانية عبارة عن جهاز إلكتروني يهدف إلى المساعدة في مكافحة التلامس الجنسي بوسائل المواصلات العامة، بحسب "بي بي سي عربي".
ويستطيع الأشخاص استخدام الضوء الذي يصدره الجهاز، وهو أسود اللون لتحديد من تركت عليهم تلك العلامات.
وتقول الشركة التي صنعت الجهاز، إنها تريد المساعدة في مكافحة الجريمة، لكن إحدى الجمعيات الخيرية المهتمة بالاعتداءات الجنسية عبرت عن قلقها من أن يؤدي استخدام الجهاز إلى المزيد من العبء على الضحايا.
شركة شاتشيهاتا اليابانية قالت إنها طورت الختم للمساعدة في ردع الاحتكاك الجنسي في القطارات في اليابان.وأعلنت الشركة أول الأمر أنها بدأت تطور الختم في شهر مايو، عقب انتشار فيديو يظهر تلميذتين يابانيتين وهما تلاحقان شخصا يشتبه بأنه يتحرش جنسيا بالنساء على رصيف محطة قطار.وكتب متحدث باسم شركة شاتشيهاتا تغريدة
شركة شاتشيهاتا اليابانية قالت إنها طورت الختم للمساعدة في ردع الاحتكاك الجنسي في القطارات في اليابان.
وأعلنت الشركة أول الأمر أنها بدأت تطور الختم في شهر مايو، عقب انتشار فيديو يظهر تلميذتين يابانيتين وهما تلاحقان شخصا يشتبه بأنه يتحرش جنسيا بالنساء على رصيف محطة قطار.
وكتب متحدث باسم شركة شاتشيهاتا تغريدة يقول فيها إن الجهاز "خطوة صغيرة تجاه عالم خال من الجرائم الجنسية".
لكن متحدثة باسم (أزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز)، قالت لبي بي سي إنها قلقة من حصول الشركات على أموال على حساب "المخاوف المشروعة للضحايا من الاغتصاب والعنف الجنسي"، وأن تحمل المسؤولية في ذلك للضحية المحتملة.
وأضافت كاتي رسل: "لا يشكك أحد في حسن نية المخترعين والمصنعين لمنتجات من هذا النوع، فلا يزال هناك أمر مشكل، وهو حصول أي شخص على أرباح من الناس، بسبب تعرضهم، وبخاصة النساء والفتيات منهم، للخوف من العنف الجنسي والاعتداء".
وقالت الشرطة في طوكيو إن حوالي 2620 جريمة جنسية أبلغ عنها في عام 2017، من بينها 1750 حالة احتكاك جسدي، معظمها في القطارات والمحطات.
وهذا الجهاز هو أحدث محاولات ردع المتحرشين جنسيا في البلاد، وتأتي بعد أشهر قليلة من إصدار تطبيق لمكافحة التحرش يعرف بـ(دي جي بوليس - الشرطة الرقمية).