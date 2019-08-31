مواصلات بلا تحرش.. «ختم» يردع المعتدين جنسيا باليابان

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

ختم إلكتروني

ترك علامة غير مرئية على المعتدين جنسيا في شكل ختم على هيئة يد، هي خلاصة تجربة يابانية عبارة عن جهاز إلكتروني يهدف إلى المساعدة في مكافحة التلامس الجنسي بوسائل المواصلات العامة، بحسب "بي بي سي عربي". ويستطيع الأشخاص استخدام الضوء الذي يصدره الجهاز، وهو أسود اللون لتحديد من تركت عليهم تلك العلامات. وتقول الشركة التي صنعت الجهاز، إنها تريد المساعدة في مكافحة الجريمة، لكن إحدى الجمعيات الخيرية المهتمة بالاعتداءات الجنسية عبرت عن قلقها من أن يؤدي استخدام الجهاز إلى المزيد من العبء على الضحايا.

شركة شاتشيهاتا اليابانية قالت إنها طورت الختم للمساعدة في ردع الاحتكاك الجنسي في القطارات في اليابان.وأعلنت الشركة أول الأمر أنها بدأت تطور الختم في شهر مايو، عقب انتشار فيديو يظهر تلميذتين يابانيتين وهما تلاحقان شخصا يشتبه بأنه يتحرش جنسيا بالنساء على رصيف محطة قطار.وكتب متحدث باسم شركة شاتشيهاتا تغريدة