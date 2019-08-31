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مواصلات بلا تحرش.. «ختم» يردع المعتدين جنسيا باليابان

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
ختم إلكتروني
ختم إلكتروني
ترك علامة غير مرئية على المعتدين جنسيا في شكل ختم على هيئة يد، هي خلاصة تجربة يابانية عبارة عن جهاز إلكتروني يهدف إلى المساعدة في مكافحة التلامس الجنسي بوسائل المواصلات العامة، بحسب "بي بي سي عربي". ويستطيع الأشخاص استخدام الضوء الذي يصدره الجهاز، وهو أسود اللون لتحديد من تركت عليهم تلك العلامات. وتقول الشركة التي صنعت الجهاز، إنها تريد المساعدة في مكافحة الجريمة، لكن إحدى الجمعيات الخيرية المهتمة بالاعتداءات الجنسية عبرت عن قلقها من أن يؤدي استخدام الجهاز إلى المزيد من العبء على الضحايا.
شركة شاتشيهاتا اليابانية قالت إنها طورت الختم للمساعدة في ردع الاحتكاك الجنسي في القطارات في اليابان.وأعلنت الشركة أول الأمر أنها بدأت تطور الختم في شهر مايو، عقب انتشار فيديو يظهر تلميذتين يابانيتين وهما تلاحقان شخصا يشتبه بأنه يتحرش جنسيا بالنساء على رصيف محطة قطار.وكتب متحدث باسم شركة شاتشيهاتا تغريدة
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روحان

روحاني يهدد أوروبا: سنخفض التزاماتنا النووية

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، مهددا بالدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزامات بلاده بالاتفاق في حال حدوث ذلك، وفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية. وقال روحاني في اتصال هاتفي جمعه بماركون، إن بلاده تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، وأشار إلى أن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق إلى جانب تأمين حركة الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية يمثلان هدفين رئيسين خلال المرحلة المقبلة.
الشرطة-الفرنسية (3)

قتيل و8 جرحى في عملية طعن بمدينة ليون الفرنسية

أفادت سائل إعلام فرنسية، بسقوط قتيل و8 جرحى في حادث طعن بمدينة ليون، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب إذاعة "فرانس إنفو" فإن حادث طعن بسكين وقع في محطة مترو "لوران بونيفاي" في بلدية "فييوربان" بمدينة ليون، وقُبض على أحد المهاجمين بينما فر الآخر.? وفي 4 يونيو الماضي، أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد.
زوجات-مقاتلي-داعش

معسكر الهول.. كيف أصبح مخيم للاجئين أمل داعش للعودة؟

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دومًا عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في أوكاره بسوريا والعراق، فإنه لا تزال هناك تهديدات مختلفة حول إمكانية استعادة داعش لتوازنها من جديد عبر مخيمات اللاجئين في الأراضي السورية. ويعد مخيم الهول أحد أكثر المعسكرات التي تخشى الولايات المتحدة من تحولها إلى وكر جديد يمكن لداعش من خلاله استعادة نشاطه الإرهابي في الأراضي السورية والعراقية، خاصة أنه يضم العناصر الفارة من التنظيم، الأمر الذي يمكن استغلاله من أجل إعادة بناء قاعدتها الأيديولوجية في عقولهم.
شرطة-المكسيك (2)

298 جثة.. قصة رؤوس الجثث المدفونة في المكسيك؟

انتشار لافتات عرض المنازل للبيع على نطاق واسع، أمر غير طبيعي وُملفت للنظر في حي "لاإيستانسيا" بمدينة غوادالاجارا المكسيكية، وكان الناس قد شرعوا في النزوح من المدينة منذ مايو الماضي عندما عثرت الشرطة على بقايا جثة متحللة في منزل بشارع جانبي هادئ. ففي الشهر الماضي هرب أحد ضحايا عمليات الخطف وأرشد الشرطة إلى عنوان عثرت داخله على جثة وثلاثة رؤوس مقطوعة، ويعد ذلك تطورا مثيرا للفزع في بلد شهد اختفاء نحو 40 ألف شخص منذ عام 2006، وعندما يدفن المجرمون الضحايا يختلقون عوائق قانونية لمنع السلطات من الوصول إلى مواقع الجثث.
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السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (1)

السيسى يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. من ناحية أخرى، التقى السيسي، صباح اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما. وقال متحدث الرئاسة، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي لرئيس «جايكا»: نتطلع للتعاون في مزيد من المشروعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعا، في مدينة يوكوهاما اليابانية، شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جامعة هيروشيما

السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.
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