مذيع أون سبورت ينتقد رانيا علواني بسبب جماهير الأهلي

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

جماهير الأهلي

علق إبراهيم عبدالجواد، الإعلامي بقناة "أون سبوت"، على المشادة التي حدثت بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومشجعي القلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأحمر، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.

ونشر عبدالجواد، عبر صفحتة الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللي بيحصل بين رانيا علواني وجمهور الاهلي على السوشيال ميديا جديد وغريب على إدارة الأهلي". ودخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد،