جريمة

من السرقة للجنايات.. رحلة قاتلي محامي شبرا في 60 يوما

طمس الشيطان أعينهما فسرقا مكتب محام.. الصدفة قادت المحامى وزميله لرؤية أحد المتهمين.. حاولا الإمساك به فنجح فى الهرب وأحضر شقيقه بسلاح خرطوش وأطلقا عليهما النار
تحرير:هيثم بطاح ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
60 يوما قضاها شقيقان متهمان بقتل محام وإصابة آخر بين جدران الحبس الاحتياطى وجلسات التحقيق بنيابة ثان شبرا الخيمة ما بين الاعتراف بالقتل بإطلاق خرطوش على صدر المحامى وسرقة مكتب زميله وتفاصيل أخرى عن نشاطهما الإجرامى فكان قرار النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن بعدها قاضي المعارضات جدد الحبس مرتين متتاليتين حتى صدر القرار بإحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد اليوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهما أمام الدائرة السادسة برئاسة المستشار هانى مطاوع.
فى أحد الشوارع القريبة من قسم ثان شبرا الخيمة كانت الحياة تسير بشكل طبيعى والكل مشغول بحاله وفجأة دون مقدمات سُمع أصوات لطلقات رصاص وصراخات استغاثة فهرول الأهالى إلى مكان الصوت ليجدوا شخصين بجوار سيارة ملاكى أحدهما وسط بركة من الدماء والثانى مصاب ويطالب بالإمساك بالجناة "الحقوا العيال دول سرقونى وضربوا
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آثار على الفيس.. حلم حداد مسلح يصطدم بيقظة مباحث قنا

داخل غرفة ضيقة بمنزل بسيط في صعيد مصر، جلس حداد مسلح منزويا في أحد الأركان يفكر في طريقة تعينه على تخطي المطبات المالية التي تعرقل حياته، حاجته للمال باتت تسيطر على عقله، يبحث عن السبيل لجني ثروة طائلة بطريقة يسيرة دون تكبد عناء ومشقة العمل الجاد والتمتع بلذة الرزق الحلال، إلا أن وساس الشيطان كانت صاحبة الكلمة العليا لقراره المصيري الذي تبدلت معه حياته رأسا على عقب، إذ عمد العامل إلى بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
خبير- مفرقعات- خلال- فحص- قنبلة (4)

حقيقة العثور على قنبلة في ميدان المحطة بأسوان

حقيبة متروكة في ميدان محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، أثارت الخوف بين المواطنين، اليوم، بعد شكهم في وجود قنبلة بداخلها قبل أن يكشف خبراء المفرقعات حقيقتها. وانتقلت قيادات أمن أسوان تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني احترازى بواسطة خبراء المفرقعات والحماية المدنية، لحين فحص البلاغ، الذى تبين أنه عبارة عن حقيبة متروكة بالميدان، لم يستدل على صاحبها، واضطرت أجهزة الأمن إلى غلق الميدان بالتزامن مع فحص البلاغ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين وأصحاب المقاهي والمحال المتواجدة بمنطقة ميدان المحطة.
قوات-الشرطة (2)

من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
طعنات-سكين-جريمة

طعنه شاب.. استشهاد شرطي بمحيط نادي الجزيرة (فيديو)

استشهد أمين الشرطة المصاب على يد أحد الأشخاص، بسكين، أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يبذل رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث وما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، وخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما طلبت النيابة سماع شهود العيان لبيان الملابسات الكاملة للتعدي علي المجني عليه.
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طعنات-سكين-جريمة

طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.
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هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.
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نفسيتي تعبانة.. إنقاذ طالب حاول الانتحار قفزا بالنيل

«اقف هنا يا أسطي»، بشكل مفاجئ وغريب طلب صبي من سائق سيارة ميكروباص أن يتوقف فى منتصف كوبري على النيل، بدائرة قسم شرطة الساحل، وتعجب الأهالي من مبرر نزوله في ذلك المكان، وما هى إلا ثوان وتحرك رجال الإنقاذ إلى داخل مياه نهر النيل، إذ تبين أن الصبي قفز فيه محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له لمساعدته على التنفس والتخلص من المياه التى كادت تسد مجرى الرئة وتقتله، وبمناقشته قال إنه متأزم نفسيا وأراد التخلص من حياته بالقفز فى النيل.
طعنات-سكين-جريمة

أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
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