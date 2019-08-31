من السرقة للجنايات.. رحلة قاتلي محامي شبرا في 60 يوما

طمس الشيطان أعينهما فسرقا مكتب محام.. الصدفة قادت المحامى وزميله لرؤية أحد المتهمين.. حاولا الإمساك به فنجح فى الهرب وأحضر شقيقه بسلاح خرطوش وأطلقا عليهما النار

تحرير:هيثم بطاح ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

60 يوما قضاها شقيقان متهمان بقتل محام وإصابة آخر بين جدران الحبس الاحتياطى وجلسات التحقيق بنيابة ثان شبرا الخيمة ما بين الاعتراف بالقتل بإطلاق خرطوش على صدر المحامى وسرقة مكتب زميله وتفاصيل أخرى عن نشاطهما الإجرامى فكان قرار النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن بعدها قاضي المعارضات جدد الحبس مرتين متتاليتين حتى صدر القرار بإحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد اليوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهما أمام الدائرة السادسة برئاسة المستشار هانى مطاوع.

فى أحد الشوارع القريبة من قسم ثان شبرا الخيمة كانت الحياة تسير بشكل طبيعى والكل مشغول بحاله وفجأة دون مقدمات سُمع أصوات لطلقات رصاص وصراخات استغاثة فهرول الأهالى إلى مكان الصوت ليجدوا شخصين بجوار سيارة ملاكى أحدهما وسط بركة من الدماء والثانى مصاب ويطالب بالإمساك بالجناة "الحقوا العيال دول سرقونى وضربوا

فى أحد الشوارع القريبة من قسم ثان شبرا الخيمة كانت الحياة تسير بشكل طبيعى والكل مشغول بحاله وفجأة دون مقدمات سُمع أصوات لطلقات رصاص وصراخات استغاثة فهرول الأهالى إلى مكان الصوت ليجدوا شخصين بجوار سيارة ملاكى أحدهما وسط بركة من الدماء والثانى مصاب ويطالب بالإمساك بالجناة "الحقوا العيال دول سرقونى وضربوا علينا نار".

طلب النجدة

أمسك البعض بتليفونه المحمول وراح يتصل بشرطة النجدة وقسم الشرطة "ألو فى هنا حادث قتل وفى واحد مات" وما هى إلا دقائق معدودة وكانت شرطة النجدة ورجال مباحث قسم ثان شبرا الخيمة فى مسرح الجريمة ليبدؤوا عملية البحث والتحرى وكشف الملابسات الكاملة.

محام وزميله

"العيال دول سرقونى يا باشا" العبارة التى استهل بها "همام . أ" 37 عاما، محام، حديثه مع رجال الشرطة بعد أن تم نقل زميله "محمد . ز" 35 عاما، محام، إلى معهد ناصر فى محاولة لإسعافه لكنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى"، وأردف المحامى المصاب أن المتهمين قاما بسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وأثناء سيره هو وزميله "محمد" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت فى الواقعة وترجلا لضبط من فيها فنجح فى الإفلات وأحضر آخر وقاما بإطلاق أعيرة نارية عليهما فأصاباه وقتلا صديق عمره.

مأمورية خاصة

لم تهدأ أجهزة الأمن بالقليوبية منذ وقوع حادث قتل المحامي وإصابة زميله على أيدى مجهولين حتى توصلت إلى تحديد هوية الجانيين ومكان اختبائهما بمنزل أحد أقاربهما بدائرة مدينة السلام وعلى الفور أعد رجال الأمن العام بالتنسيق مع مباحث القليوبية ومديرية أمن القاهرة مأمورية خاصة داهمت فى سرية تامة مكان اختباء المتهمين "حسن م م"، 36 عاما، وشقيقه "إبراهيم م م"، وشهرته "فليس" 38 عاما، وتم ضبطهما بشقة أحد أقاربهما بمدينة السلام بعد التنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، وتم ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة أرقام ق ص و 1356 بداخلها الأسلحة المستخدمة عبارة عن فرد خرطوش وطبنجة معدلة "حية" و3 شاشات تليفزيون وأقرا بأن الشاشات من متحصلات وقائع سرقات أخرى.

اعترافات بالسرقة والقتل

أمام زياد الباسل وكيل أول نيابة شبرا أقر المتهم الأول بسرقة 500 جنيه من مكتب المحامي عن طريق كسر الباب وبعض الأشياء الخفيفة منذ شهور وأنه فوجئ بالمحامي أثناء تواجده ناحية قسم ثان شبرا الخيمة يعتدي عليه ويطلب النجدة لاتهامه بسرقة مكتبه لكنه تمكن من الهرب من أمامه واستعان بشقيقه حتى يعيد سيارته التي تحفظ عليها المحامي وزميله.

وأضاف المتهم: كنت أريد الهرب لكن المحامى أمسك بى وجمع المارة حولي وطلبت منه أن يتركني لحال سبيلي لكنه أصر على الإمساك بى واعتقد أننى سأنتظر رجال الشرطة حتى يقبضوا على ولكنى هربت منه بالقوة وعدت إليه بصحبة شقيقى وطالبته بالابتعاد عن طريقي وهددته في البداية بإطلاق النار عليه فحاول الإمساك بي مرة أخرى فأطلقت النار عليه حتى يتركنى وأصيب هو وزميله بالخرطوش وأخذت سيارتي وهربت وذهبت للاختباء عند أحد أقاربي بمدينة السلام ولكن الشرطة أحكمت الحصار علي وتم القبض على أنا وشقيقى وأرشدنا عن مكان السيارة والمضبوطات.

قرار النيابة

وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل والشروع في القتل والسرقة وحيازة سلاح ناري غير مرخص وتحفظت على الأسلحة النارية والسيارة وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات الحبس مرتين.

فريق نقابي

شكلت نقابة محامين جنوب القليوبية فريقا برئاسة النقيب مجدى حافظ وإمام الصديق الأمين العام وآخرين كمدعين بالحق المدنى لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين وأيضا جلسات المحاكمة عقب الإحالة حتى يتم توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

بداية الواقعة

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يُدعى "محمد. ز" 35 عاما، محام، تعرض زميله "همام. أ"، 37 عاما، محام لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت فى واقعة السرقة.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة حسن م م"، 36 عاما وشقيقه إبراهيم م م"، وشهرته "فليس" 38 عاما عاطل وتم ضبطهما بشقة أحد أقاربهما بمدينة السلام بعد التنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.

إحالة إلى الجنايات

بالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارا بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وجدد قاضى المعارضات الحبس 15 يوما مرتين متتاليتين وبعد استيفاء أركان التحقيق تقرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وحددت يوم 10 سبتمبر المقبل لعقد أولى جلسات المحاكمة.