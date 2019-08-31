رياضة

في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
يوفينتوس
يوفينتوس
في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.
بعد هدف دانيلو استغل هيجواين ارتباك دفاع نابولي وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 19 واستمرت سيطرة أصحاب الأرض على الملعب حتى انتهى الشوط الأول بتقدمهم 2- 0. ومع بداية الشوط الثاني حاول نابولي العودة إلى المباراة لكن محاولاته لم تنجح وكان للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو رأي آخر، وأحرز ثالث أهداف يوفينتوس
اقرأ المزيد
رينيه فايلر (5)

الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.
زكريا ناصف‎

زكريا ناصف يثير غضب جماهير الأهلي بعد صورة فايلر

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، هو مشروع، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لمدرب الأهلي الجديد، معلقًا عليها مشروع.
جماهير-النادى-الاهلى

مذيع أون سبورت ينتقد رانيا علواني بسبب جماهير الأهلي

علق إبراهيم عبدالجواد، الإعلامي بقناة "أون سبوت"، على المشادة التي حدثت بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومشجعي القلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأحمر، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
يوفنتوس

ضربة موجعة.. يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالصليبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعرض جورجيو كيلليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لركبة قدمه اليمنى، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، جاء هذا في بيان نشره النادي منذ قليل، عبر صفتحه الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مؤكدًا فيه أن اللاعب شعر بالآم شديدة في ركبته اليمني خلال مران الفريق، ليغادر التدريبات ويخضع فوراً لفحص طبي شامل، وأكدت نتيجة الاختبارات الطبية التي خضع لها في مقر النادي الإيطالي تعرض كيليني للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
ميلا- ساسولو‎

ميلان يسقط أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

خطف فريق أودينيزي فوزًا ثمينًا من نظيره ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ملعب الفريولي"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وجاء هدف الفوز عن طريق رودريجو بيكاو، في الدقيقة 73، الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر ويوفنتوس الوصيف، في المقابل فشل ميلان في تحقيق أي نقاط ويقبع في المركز التاسع عشر والأخير، بعدما أنهى موسمه الماضي في الخامس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org