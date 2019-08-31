في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

يوفينتوس

في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.

بعد هدف دانيلو استغل هيجواين ارتباك دفاع نابولي وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 19 واستمرت سيطرة أصحاب الأرض على الملعب حتى انتهى الشوط الأول بتقدمهم 2- 0. ومع بداية الشوط الثاني حاول نابولي العودة إلى المباراة لكن محاولاته لم تنجح وكان للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو رأي آخر، وأحرز ثالث أهداف يوفينتوس