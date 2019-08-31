رياضة

زكريا ناصف يثير غضب جماهير الأهلي بعد صورة فايلر

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
محمود الخطيب وزكريا ناصف
محمود الخطيب وزكريا ناصف
أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، هو مشروع، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لمدرب الأهلي الجديد، معلقًا عليها مشروع.
نجم الأهلي السابق، تعرض لهجوم شديد من جماهير القلعة الحمراء، الغاضبة من تعيين المدرب السويسري، لقيادة فريق الكرة بالنادي، وقامت بالهجوم عليه لأنهم توقعوا اسما أقوى منه للتعاقد مع لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد. وكان الأهلي قد أرسل وفدًا إلى أوروبا خلال الأيام الماضية من أجل البحث على مدرب ودراسة
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رينيه فايلر (5)

الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.
يوفنتوس‎

في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.
جماهير-النادى-الاهلى

مذيع أون سبورت ينتقد رانيا علواني بسبب جماهير الأهلي

علق إبراهيم عبدالجواد، الإعلامي بقناة "أون سبوت"، على المشادة التي حدثت بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومشجعي القلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأحمر، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.
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جماهير-النادى-الاهلى

مذيع أون سبورت ينتقد رانيا علواني بسبب جماهير الأهلي

علق إبراهيم عبدالجواد، الإعلامي بقناة "أون سبوت"، على المشادة التي حدثت بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومشجعي القلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأحمر، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.
رينيه- فايلر‎ (2)

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
.حسن-حمدي‎

نجل حسن حمدي يكشف حقيقة القبض على والده

كشف تيمور نجل حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن إلقاء القبض على والده خلال الساعات الماضية، ونقله إلى سجن طرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء أود أن أشكر كل من اتصل بي وبالوالد (كابتن/ حسن حمدي) للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان (القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله إلى سجن طرة)..... بتاريخ 25/ 8/ 2019".
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