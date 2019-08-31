زكريا ناصف يثير غضب جماهير الأهلي بعد صورة فايلر

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

محمود الخطيب وزكريا ناصف

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، هو مشروع، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لمدرب الأهلي الجديد، معلقًا عليها مشروع.

نجم الأهلي السابق، تعرض لهجوم شديد من جماهير القلعة الحمراء، الغاضبة من تعيين المدرب السويسري، لقيادة فريق الكرة بالنادي، وقامت بالهجوم عليه لأنهم توقعوا اسما أقوى منه للتعاقد مع لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد. وكان الأهلي قد أرسل وفدًا إلى أوروبا خلال الأيام الماضية من أجل البحث على مدرب ودراسة