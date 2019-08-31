الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ م

فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.

وأوضح أن أبرزها قوة السيرة الذاتية لفايلر والنتائج التي حققها مع الفرق التي سبق له تدريبها سواء في بلجيكا أو سويسرا، بالإضافة إلى الطموح ورغبة تحقيق الذات والديناميكية في العمل. وأكد رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، أن اللجنة ناقشت نحو 25 سيرة ذاتية من أجل الاستقرار على عدد من المدربين من أجل الدخول في مفاوضات