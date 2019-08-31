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وفاة والدة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
أحمد نظيف
أحمد نظيف
تُوفيت، مساء اليوم، ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق. وستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد سعاد كفافي بجامعة مصر للعلوم في مدينة 6 أكتوبر. وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، برأت الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، في مايو 2016، في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع، وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية تجاهه، وعدم جواز نظرها مرة أخرى. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر إحالة «نظيف» لمحكمة جنايات القاهرة.
وقضت المحكمة حضوريا في 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفًا و120 جنيهًا، وألزمته برد مثل هذا المبلغ. وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012، وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013 بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى. وفى
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الدكتور-محمد-حجازي-رئيس-لجنة-التشريعات-بوزارة-الاتصالات (2)

الاتصالات: الإنترنت في مصر غير مراقب (فيديو)

أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس كل ما يدور عبر الإنترنت في المواقع والعالم الافتراضي، "مُسجل" ومراقب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات الخاصة بالمواطنين مُجرم بموجب القانون. وقال "حجازي"، خلال حواره مع برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC"، أن القانون والدستور يحرمان التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، موضحا أن ما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم في جرائم السب والقذف فقط.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

«المحافظين» يطالب بإنشاء محطة مياه لقرية بالدقهلية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الإنتاج الحربى ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق بشأن «أسباب عدم البدء فى إنشاء محطة مياه بقرية برقين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية». وقال قرطام، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطن المصرى من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها من المرافق.
مؤتمر-لنقابة-المعلمين‎ (3)

الإخوان سيلوا الودائع.. كشف حساب «المعلمين» في 5 سنوات

قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونيو 2014 وحتى الآن وكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وضع النقابة خلال مجلس الإخوان السابق. وقال الزناتي إن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، التي بلغت 135 مليون جنيه. وأشار "الزناتي" إلى أنه على مدار الـ4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه، أي ما يوازي نصف مليار سنويا.
-السيسى-وأمير-الكويت

قمة وتوقيع اتفاقيات.. السيسي يصل لقصر بيان في الكويت

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، مساء السبت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين. وكان الرئيس السيسي وصل، مساء اليوم، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بمناسبة 6 أكتوبر.. قرار بالعفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019، وتمت إحاطة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، بتقرير بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
سوق-الخضار (1)

حقيقة وقف سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.
حريق معهد الأورام

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
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