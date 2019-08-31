وفاة والدة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

أحمد نظيف

تُوفيت، مساء اليوم، ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق. وستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد سعاد كفافي بجامعة مصر للعلوم في مدينة 6 أكتوبر. وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، برأت الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، في مايو 2016، في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع، وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية تجاهه، وعدم جواز نظرها مرة أخرى. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر إحالة «نظيف» لمحكمة جنايات القاهرة.

وقضت المحكمة حضوريا في 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفًا و120 جنيهًا، وألزمته برد مثل هذا المبلغ. وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012، وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013 بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى. وفى