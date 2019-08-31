الاتصالات: الإنترنت في مصر غير مراقب (فيديو)

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات

أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس كل ما يدور عبر الإنترنت في المواقع والعالم الافتراضي، "مُسجل" ومراقب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات الخاصة بالمواطنين مُجرم بموجب القانون. وقال "حجازي"، خلال حواره مع برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC"، أن القانون والدستور يحرمان التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، موضحا أن ما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم في جرائم السب والقذف فقط.

ونفى ما يقال بشأن مراقبة وتسجيل المكالمات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى إن الفقرة 3 من المادة 2 في قانون الجرائم الإلكترونية تنص على سرية البيانات وعدم إفشاء المعلومات والبيانات لأي جهة إلا بإذن قضائي مُسبب.ولفت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يحمل بندًا يسمح للجهاز القومي لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون