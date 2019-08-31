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الاتصالات: الإنترنت في مصر غير مراقب (فيديو)

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م
محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات
محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات
أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس كل ما يدور عبر الإنترنت في المواقع والعالم الافتراضي، "مُسجل" ومراقب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات الخاصة بالمواطنين مُجرم بموجب القانون. وقال "حجازي"، خلال حواره مع برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC"، أن القانون والدستور يحرمان التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، موضحا أن ما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم في جرائم السب والقذف فقط.
ونفى ما يقال بشأن مراقبة وتسجيل المكالمات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى إن الفقرة 3 من المادة 2 في قانون الجرائم الإلكترونية تنص على سرية البيانات وعدم إفشاء المعلومات والبيانات لأي جهة إلا بإذن قضائي مُسبب.ولفت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يحمل بندًا يسمح للجهاز القومي لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون
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وفاة والدة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق

تُوفيت، مساء اليوم، ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق. وستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد سعاد كفافي بجامعة مصر للعلوم في مدينة 6 أكتوبر. وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، برأت الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، في مايو 2016، في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع، وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية تجاهه، وعدم جواز نظرها مرة أخرى. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر إحالة «نظيف» لمحكمة جنايات القاهرة.
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«المحافظين» يطالب بإنشاء محطة مياه لقرية بالدقهلية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الإنتاج الحربى ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق بشأن «أسباب عدم البدء فى إنشاء محطة مياه بقرية برقين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية». وقال قرطام، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطن المصرى من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها من المرافق.
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الإخوان سيلوا الودائع.. كشف حساب «المعلمين» في 5 سنوات

قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونيو 2014 وحتى الآن وكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وضع النقابة خلال مجلس الإخوان السابق. وقال الزناتي إن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة، التي بلغت 135 مليون جنيه. وأشار "الزناتي" إلى أنه على مدار الـ4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه، أي ما يوازي نصف مليار سنويا.
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قمة وتوقيع اتفاقيات.. السيسي يصل لقصر بيان في الكويت

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، مساء السبت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين. وكان الرئيس السيسي وصل، مساء اليوم، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.
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حادث-نووي

بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟

تطورات جديدة تظهرها التقارير الصادرة يوميا من روسيا على خلفية حادث التسريب الإشعاعي فى مقاطعة أرخانجيلسك، ما يطرح تساؤلات مصحوبة بقلق، إن كانت مصر بعيدة عن روسيا بمسافات تجعلها في مأمن من هذا التسريب، إلا أن هناك حالة جدل وخوف تزايدت على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن 5 موظفين تابعين لشركة روساتوم الروسية النووية المتعاقدة مع مصر لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة قتلوا بالحادث، وأوضحت روساتوم أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ.
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«إف بي آي» يلاحق مصريا يشتبه بانتمائه للقاعدة

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة. وأضاف مكتب التحقيقات، الاتحادي محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه يوم الإثنين، وقال إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها". وقال المكتب حسب "سكاي نيوز عربية"، إن المطلوب كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة.
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رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
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مصر لقوى الحرية والتغير: ندعم السودان

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