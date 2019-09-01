5 قتلى و21 مصابا في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

الشرطة الأمريكية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، بوقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الامريكية. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، اليوم، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.

وفي 15 أغسطس الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث