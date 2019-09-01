رياضة

«اصحوا إحنا الأهلي».. رسالة الجماهير لمجلس الخطيب

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
قام عدد كبير من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدشين هاشتاج "اصحوا إحنا الأهلي" ردا على تغريدات رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي هاجمت من خلالها بعض الجماهير التي انتقدت اختيار مجلس الإدارة للمدير الفني الجديد لفريق الكرة. هاشتاج جماهير الأهلي تضمن العديد من التعليقات القوية التي حملت انتقادات حادة وعنيفة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب الاختيار الذي وصفوه بالسيئ وغير اللائق بتاريخ ومكانة الأهلي، وكذلك ردا على طريقة وأسلوب رانيا علواني.
واشترك في الهاشتاج عدد كبير من الجماهير، وجاءت تعليقات بعضهم كالتالي: نسيوا إن الجمهور وقف فى ضهرهم لما تركى قال عليهم عصابة، إنتم لولا الجمهور كان زمانكم استقلتم فينك يا صالح سيلم تشوف إحنا وصل بينا الحال لحد فين وكمان مش عاجبهم الجمهور خسارة وألف خسارة #اصحوا_إحنا_الأهلي — aborowan71 (@aborowan71)
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ارسنال (2)

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
الزمالك والاتحاد ‎ (3)

الزمالك يستهدف نهائي كأس مصر عبر بوابة الاتحاد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى أبناء القلعة البيضاء، تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الصربي ميتشو، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو التتويج بالكأس، ولتعويض جماهير الزمالك عن خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ41 في تاريخه، في النسخة الماضية، واحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيبها برصيد 72 نقطة.
رينيه فايلر (5)

الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.
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مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

بعد التعاقد مع فايلر.. 5 قذائف نارية من رانيا علواني

سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وهو السويسري رينيه فايلر، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيق إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، واعتبرت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي، الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين جماهير القلعة الحمراء على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ورانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.
مجلس إدارة الأهلي

رانيا علواني: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
رانيا-علواني

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
ماسيمو-كاريرا (1)

الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيطالي كاريرا

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المدير الفني الإيطالي ماسيمو كاريرا المدير الفني الإيطالي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بالخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز. وشهدت الساعات الماضية سفر الوفد الأهلاوي الذي يعقد جلسات شخصية مع المدربين المرشحين أو وكيلي أعمالهم للتعرف عن قرب أكثر على طلباتهم وشخصياتهم قبل رفع تقرير نهائي للجنة تخطيط الكرة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة لاتخاذ القرار النهائي.
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