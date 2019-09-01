«اصحوا إحنا الأهلي».. رسالة الجماهير لمجلس الخطيب

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

مجلس الأهلي

قام عدد كبير من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدشين هاشتاج "اصحوا إحنا الأهلي" ردا على تغريدات رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي هاجمت من خلالها بعض الجماهير التي انتقدت اختيار مجلس الإدارة للمدير الفني الجديد لفريق الكرة. هاشتاج جماهير الأهلي تضمن العديد من التعليقات القوية التي حملت انتقادات حادة وعنيفة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب الاختيار الذي وصفوه بالسيئ وغير اللائق بتاريخ ومكانة الأهلي، وكذلك ردا على طريقة وأسلوب رانيا علواني.

واشترك في الهاشتاج عدد كبير من الجماهير، وجاءت تعليقات بعضهم كالتالي: نسيوا إن الجمهور وقف فى ضهرهم لما تركى قال عليهم عصابة، إنتم لولا الجمهور كان زمانكم استقلتم فينك يا صالح سيلم تشوف إحنا وصل بينا الحال لحد فين وكمان مش عاجبهم الجمهور خسارة وألف خسارة #اصحوا_إحنا_الأهلي — aborowan71 (@aborowan71)