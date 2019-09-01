جريمة

اشتعال حريق هائل في خط غاز بالدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ ص
حريق خط غاز
حريق خط غاز
اندلعت نيران هائلة في أرض زراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب تسريب بخط الغاز بالقرية والمار بالأرض، حيث التهمت المزروعات، وجار السيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز عقب غلقه نهائيا للسيطرة على النيران. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة إلى مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق هائل في القرية، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.
وانتقلت الأجهزة التنفيذية ومهندسي شركة الغاز إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز والتأكد من توقف التسريب، وتم استدعاء المعدات الثقيلة لبداية اعمال الحفر وتحديد موقع التسريب لإصلاحه، ومن المتوقع استمرار اشتعال النيران لمده 48 ساعة حتى انتهاء المخزون بالخط بين المحبسين.وأكد مسؤولو شركة
اقرأ المزيد
جثة

من السرقة للجنايات.. رحلة قاتلي محامي شبرا في 60 يوما

60 يوما قضاها شقيقان متهمان بقتل محام وإصابة آخر بين جدران الحبس الاحتياطى وجلسات التحقيق بنيابة ثان شبرا الخيمة ما بين الاعتراف بالقتل بإطلاق خرطوش على صدر المحامى وسرقة مكتب زميله وتفاصيل أخرى عن نشاطهما الإجرامى فكان قرار النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن بعدها قاضي المعارضات جدد الحبس مرتين متتاليتين حتى صدر القرار بإحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد اليوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهما أمام الدائرة السادسة برئاسة المستشار هانى مطاوع.
كلبش

آثار على الفيس.. حلم حداد مسلح يصطدم بيقظة مباحث قنا

داخل غرفة ضيقة بمنزل بسيط في صعيد مصر، جلس حداد مسلح منزويا في أحد الأركان يفكر في طريقة تعينه على تخطي المطبات المالية التي تعرقل حياته، حاجته للمال باتت تسيطر على عقله، يبحث عن السبيل لجني ثروة طائلة بطريقة يسيرة دون تكبد عناء ومشقة العمل الجاد والتمتع بلذة الرزق الحلال، إلا أن وساس الشيطان كانت صاحبة الكلمة العليا لقراره المصيري الذي تبدلت معه حياته رأسا على عقب، إذ عمد العامل إلى بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
خبير- مفرقعات- خلال- فحص- قنبلة (4)

حقيقة العثور على قنبلة في ميدان المحطة بأسوان

حقيبة متروكة في ميدان محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، أثارت الخوف بين المواطنين، اليوم، بعد شكهم في وجود قنبلة بداخلها قبل أن يكشف خبراء المفرقعات حقيقتها. وانتقلت قيادات أمن أسوان تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني احترازى بواسطة خبراء المفرقعات والحماية المدنية، لحين فحص البلاغ، الذى تبين أنه عبارة عن حقيبة متروكة بالميدان، لم يستدل على صاحبها، واضطرت أجهزة الأمن إلى غلق الميدان بالتزامن مع فحص البلاغ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين وأصحاب المقاهي والمحال المتواجدة بمنطقة ميدان المحطة.
قوات-الشرطة (2)

من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
اقرأ المزيد من الأخبار
حرائق الموصل

حريق هائل في شركة استثمار زراعي بشرق العوينات

اندلع حريق بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، فى أحد مصانع الأعلاف بالشركة، والتهمت النيران كميات كبيرة من بالات "البرسيم" المعدة للتسويق، فيما انتقلت سيارات الحماية المدنية الموجودة بالمنطقة إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة عليه، وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمزرعة لإحدى شركات الاستثمار بشرق العوينات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.
حريق

السيطرة على حريق 4 محلات في شارع مصر بالإسماعيلية

سيطرت الحماية المدنية على حريق كبير بأحد أكبر الشوارع التجارية بوسط محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم، والذي يضم عددًا كبيرًا من محلات الملابس والاكسسوارات، دون وقوع خسائر في الارواح، إذ تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى شارع مصر الذي يضم محلات ملابس والعديد من الباعة الجائلين ومغلق بسبب الإشغالات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة تدخل السريع إلى مكان الحريق.
اشعال النار

اعتراض وطرد وضرب.. شاب يشعل النار في والده بسبب فتاة

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس النيابة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران في والده، لنشوب مشادة بينهما بسبب اعتراض الأب على وجود فتاة بصحبة نجله بشقة سكنهم، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال الشهود، إذ تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بالواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org