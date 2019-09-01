اشتعال حريق هائل في خط غاز بالدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ ص

حريق خط غاز

اندلعت نيران هائلة في أرض زراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب تسريب بخط الغاز بالقرية والمار بالأرض، حيث التهمت المزروعات، وجار السيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز عقب غلقه نهائيا للسيطرة على النيران. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة إلى مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق هائل في القرية، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية ومهندسي شركة الغاز إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز والتأكد من توقف التسريب، وتم استدعاء المعدات الثقيلة لبداية اعمال الحفر وتحديد موقع التسريب لإصلاحه، ومن المتوقع استمرار اشتعال النيران لمده 48 ساعة حتى انتهاء المخزون بالخط بين المحبسين.وأكد مسؤولو شركة