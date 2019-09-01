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مثل هذا اليوم.. العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ ص
حطام تايتنك
حطام تايتنك
في مثل هذا اليوم 1 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1923: زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا ما يزيد عن 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد. في عام 1939: ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية. في عام 1971: الإعلان رسميًا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية والذي ضم مصر وليبيا وسوريا، لكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤدي أي دور.
في عام 1985: العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة على قعر المحيط الأطلسي وذلك بعد 73 سنة من غرقها.في عام 1935: ولد إيهاب نافع، ممثل وطيار مقاتل مصري.في عام 1952: ولد هالة سرحان، إعلامية مصرية.في عام 1955: ولد صفوت الشوادفي، عالم وداعية إسلامي مصري.في عام 1968: ولد محمد عطا، مصري يعتقد حسب مكتب التحقيقات
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الشرطة الألمانية

28 مصابًا جراء سقوط شاشات «إل إي دي» في حفل بألمانيا

أصيب 28 شخصا بجروح في وقت متأخر من يوم السبت عندما سقطت أجزاء من شاشات (إل إي دي) من منطقة المسرح في حفل موسيقى بالهواء الطلق خلال عاصفة في غربي ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة لوكالة "د ب أ". وكانت إصابة شخصين خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء عرض لمغنيا الراب مارتيريا وكاسبر على مشارف مدينة إسن حضره حوالي18 ألف شخص. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرا من العواصف في الساعة 7:30 مساء (17:30 بتوقيت جرينتش). وقال متحدث باسم الهيئة "كانت هناك عاصفة قصيرة لكن قوية".
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مواصلات بلا تحرش.. «ختم» يردع المعتدين جنسيا باليابان

ترك علامة غير مرئية على المعتدين جنسيا في شكل ختم على هيئة يد، هي خلاصة تجربة يابانية عبارة عن جهاز إلكتروني يهدف إلى المساعدة في مكافحة التلامس الجنسي بوسائل المواصلات العامة، بحسب "بي بي سي عربي". ويستطيع الأشخاص استخدام الضوء الذي يصدره الجهاز، وهو أسود اللون لتحديد من تركت عليهم تلك العلامات. وتقول الشركة التي صنعت الجهاز، إنها تريد المساعدة في مكافحة الجريمة، لكن إحدى الجمعيات الخيرية المهتمة بالاعتداءات الجنسية عبرت عن قلقها من أن يؤدي استخدام الجهاز إلى المزيد من العبء على الضحايا.
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روحاني يهدد أوروبا: سنخفض التزاماتنا النووية

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، مهددا بالدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزامات بلاده بالاتفاق في حال حدوث ذلك، وفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية. وقال روحاني في اتصال هاتفي جمعه بماركون، إن بلاده تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، وأشار إلى أن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق إلى جانب تأمين حركة الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية يمثلان هدفين رئيسين خلال المرحلة المقبلة.
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قتيل و8 جرحى في عملية طعن بمدينة ليون الفرنسية

أفادت سائل إعلام فرنسية، بسقوط قتيل و8 جرحى في حادث طعن بمدينة ليون، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب إذاعة "فرانس إنفو" فإن حادث طعن بسكين وقع في محطة مترو "لوران بونيفاي" في بلدية "فييوربان" بمدينة ليون، وقُبض على أحد المهاجمين بينما فر الآخر.? وفي 4 يونيو الماضي، أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد.
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