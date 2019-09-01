مثل هذا اليوم.. العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ ص

حطام تايتنك

في مثل هذا اليوم 1 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1923: زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا ما يزيد عن 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد. في عام 1939: ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية. في عام 1971: الإعلان رسميًا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية والذي ضم مصر وليبيا وسوريا، لكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤدي أي دور.

في عام 1985: العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة على قعر المحيط الأطلسي وذلك بعد 73 سنة من غرقها.في عام 1935: ولد إيهاب نافع، ممثل وطيار مقاتل مصري.في عام 1952: ولد هالة سرحان، إعلامية مصرية.في عام 1955: ولد صفوت الشوادفي، عالم وداعية إسلامي مصري.في عام 1968: ولد محمد عطا، مصري يعتقد حسب مكتب التحقيقات