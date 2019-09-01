إرهاب

بوكو حرام تقطع رؤوس 8 مزارعين شمال نيجيريا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ ص
حركة بوكو حرام
حركة بوكو حرام
قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لـ"داعش"، 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت، في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في الميليشيات. وهاجم رجال مدججون بالسلاح، الجمعة، قرية بالومري على بُعد 15 كيلومترا عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين. والسبت، قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو، زعيم ميليشيا محلية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
وغالبا ما تهاجم "بوكو حرام" المزارعين والرعاة في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسيحية، متهمة إياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات. وتنشط جماعة "بوكو حرام" التي أعلنت ولاءها لـ"داعش" في شمال شرق نيجيريا، إذ أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين. وفي يوليو الماضي،
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قوات-عراقية

مقتل جنديين عراقيين في هجوم مسلح بديالي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثلاء، مقتل جنديين في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تابعة للجيش في محافظة ديالى. وقال مصدر أمني: إن "الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد"، وفقا لـ"سبوتنيك". كان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل من يمس سمعة الجيش العراقي. وذكرت الوزارة في بيان: "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".
حركة-طالبان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة"، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.
تون

«تون».. وسيلة جديدة لتمويل الإرهاب عبر تيليجرام

خلص تقرير من 253 صفحة يوضح بالتفصيل كيفية استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة، إلى أن الإصدار الوشيك "لشبكة تليجرام المفتوحة" المعروفة باسم "تون"، المرتبطة بشبكة العملات الإلكترونية المشفرة "جرام"، يمثل تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة الأمريكية. ويقدم التقرير، الذي أصدره هذا الأسبوع معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام في واشنطن، أدلة جديدة توضح كيف تعتمد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" و"القاعدة" على تطبيق "تيليجرام" للتراسل الفوري، في الحصول على العملات الإلكترونية المشفرة وتنسيق الهجمات.
ميليشيات-الحوثى

الحوثي: هجوم واسع على الرياض بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شن ما وصفته بالهجوم الواسع على هدف عسكري مهم في العاصمة السعودية الرياض. وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان له، اليوم الإثنين: "الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض، وكانت الإصابة مباشرة"، مضيفا: "هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
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تون

«تون».. وسيلة جديدة لتمويل الإرهاب عبر تيليجرام

خلص تقرير من 253 صفحة يوضح بالتفصيل كيفية استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة، إلى أن الإصدار الوشيك "لشبكة تليجرام المفتوحة" المعروفة باسم "تون"، المرتبطة بشبكة العملات الإلكترونية المشفرة "جرام"، يمثل تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة الأمريكية. ويقدم التقرير، الذي أصدره هذا الأسبوع معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام في واشنطن، أدلة جديدة توضح كيف تعتمد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" و"القاعدة" على تطبيق "تيليجرام" للتراسل الفوري، في الحصول على العملات الإلكترونية المشفرة وتنسيق الهجمات.
ابو بكر-البغدادى

بعد اختياره خليفة.. هل ينجح «الأستاذ» في إحياء داعش؟

على مدار الأشهر القليلة الماضية، انتشرت العديد من الشائعات حول قيام أبو بكر البغدادي الخليفة المزعوم، وقائد تنظيم "داعش" الإرهابي، باختيار خليفة له لقيادة التنظيم. الأنباء التي ظهرت في الثامن من شهر أغسطس الجاري، جاءت عبر مجلة "أعماق" لسان التنظيم الإرهابي، ومع ذلك، لم يكن هناك تأكيد رسمي لهذه الخطوة حتى الآن. وتشير هذه الأنباء إلى أنه من المتوقع أن يقوم الزعيم "المصاب" لتنظيم "داعش"، بتسليم قيادة المجموعة الإرهابية إلى أحد أتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين المعروف باسم "الأستاذ".
داعش

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ترامب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
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