بوكو حرام تقطع رؤوس 8 مزارعين شمال نيجيريا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ ص

حركة بوكو حرام

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لـ"داعش"، 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت، في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في الميليشيات. وهاجم رجال مدججون بالسلاح، الجمعة، قرية بالومري على بُعد 15 كيلومترا عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين. والسبت، قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو، زعيم ميليشيا محلية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وغالبا ما تهاجم "بوكو حرام" المزارعين والرعاة في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسيحية، متهمة إياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات. وتنشط جماعة "بوكو حرام" التي أعلنت ولاءها لـ"داعش" في شمال شرق نيجيريا، إذ أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين. وفي يوليو الماضي،