سفير الكويت: زيارة السيسي تؤكد مدى عمق العلاقات

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت

أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، في مقال نشر له، اليوم الأحد، بجريدة "الأنباء" الكويتية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة، قائلا: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، والتي جسدت بأحداثها وتطورها، قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، ونقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".

وشدد الذويخ على قوة العلاقة بين مصر والكويت، إذ إنها تعد تحصيلا لثلة من المواقف المضيئة عبر مسيرة التعاون الأخوي المشترك لأجيال متلاحقة وعقود متتالية، وضعت بصماتها الراسخة على مختلف مجالات التعاون، وتكفلت برعايته وتعظيمه، وصولا إلى التفاهم والتقارب الواقع اليوم، والذي يشعر به الجميع، ويلمسه القاصي والداني