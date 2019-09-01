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جونسون يطالب النواب بتنفيذ نتيجة استفتاء «بريكست»

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل، في 31 أكتوبر المقبل. وبعد أن أظهرت جولات التصويت السابقة أن الأغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، قال جونسون في حديث لصحيفة "صانداي تايمز"، نُشر اليوم الأحد، إن هذا الموقف يعد مساندة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين ويهدد بألا يتم الانسحاب على الإطلاق، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".
وتساءل جونسون مخاطبا النواب المحافظين بشكل خاص: "الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يريدون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب، وتهوون بالبلاد إلى أتون الفوضى؟"، مضيفا: "أم ستتحيزون لمن يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول
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احتجاجات هونج كونج

تعليق خدمة القطارات لمطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات

قالت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونج كونج، في إخطار لمحطات القطارات، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار، موضحة: "بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار". ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار، اليوم، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين، في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
الصين-وأمريكا

بدء تنفيذ تعريفات الصين الجمركية على واردات أمريكا

دخلت المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية التي فرضتها الصين على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وتتراوح التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5 آلاف و78 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار. وكانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أعلنت في 23 أغسطس الماضي فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 15% على سلع صينية بـ300 مليار دولار.
حطام سفينة تايتنك الغارقة

مثل هذا اليوم.. العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة

في مثل هذا اليوم 1 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1923: زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا ما يزيد عن 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد. في عام 1939: ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية. في عام 1971: الإعلان رسميًا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية والذي ضم مصر وليبيا وسوريا، لكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤدي أي دور.
الشرطة الألمانية

28 مصابًا جراء سقوط شاشات «إل إي دي» في حفل بألمانيا

أصيب 28 شخصا بجروح في وقت متأخر من يوم السبت عندما سقطت أجزاء من شاشات (إل إي دي) من منطقة المسرح في حفل موسيقى بالهواء الطلق خلال عاصفة في غربي ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة لوكالة "د ب أ". وكانت إصابة شخصين خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء عرض لمغنيا الراب مارتيريا وكاسبر على مشارف مدينة إسن حضره حوالي18 ألف شخص. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرا من العواصف في الساعة 7:30 مساء (17:30 بتوقيت جرينتش). وقال متحدث باسم الهيئة "كانت هناك عاصفة قصيرة لكن قوية".
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بوريس-جونسون (1.) (1)

تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.
جون بيركو

رئيس البرلمان البريطاني: تعليق المجلس خرق للدستور

علَق جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني، على خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا لدستور البلاد، وقال في تصريح لقناة الحرة الأمريكية: إنه "من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - بريكست". ويعلق عمل البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.
ماكرون وجونسون

رسائل ماكرون تنهي آمال جونسون في تعديل اتفاق الخروج

عندما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، إلى المراسلين قبيل اجتماعهم في العاصمة باريس، أمس الخميس، بدوَا كأنهما يسيران في طرق متوازية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له نهاية أكتوبر المقبل. وبدا من الواضح أن كلا الجانبين يتمسك بالاتجاه السياسي لبلاده في الأزمة، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاقية خروج بلاده، في حين يرى الرئيس الفرنسي أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
بوريس-جونسون (1.) (2)

صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.
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