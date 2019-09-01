جونسون يطالب النواب بتنفيذ نتيجة استفتاء «بريكست»

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل، في 31 أكتوبر المقبل. وبعد أن أظهرت جولات التصويت السابقة أن الأغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، قال جونسون في حديث لصحيفة "صانداي تايمز"، نُشر اليوم الأحد، إن هذا الموقف يعد مساندة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين ويهدد بألا يتم الانسحاب على الإطلاق، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".

وتساءل جونسون مخاطبا النواب المحافظين بشكل خاص: "الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يريدون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب، وتهوون بالبلاد إلى أتون الفوضى؟"، مضيفا: "أم ستتحيزون لمن يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول