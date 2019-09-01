جريمة

«فض رابعة وخلية الواحات» أبرز محاكمات الأحد

المحكمة الإدارية تنظر دعوى تطالب بإدراج صفاء الهاشم النائبة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية بسبب إساءتها إلى وزيرة الهجرة المصرية
تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، وتأتي إعادة المحاكمة بعدما كانت محكمة سابقة قضت بالإعدام شنقا لـ75 متهما، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. خلية الواحات   تستمع
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حريق خط غاز

اشتعال حريق هائل في خط غاز بالدقهلية (صور)

اندلعت نيران هائلة في أرض زراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب تسريب بخط الغاز بالقرية والمار بالأرض، حيث التهمت المزروعات، وجار السيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز عقب غلقه نهائيا للسيطرة على النيران. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة إلى مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق هائل في القرية، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.
جثة

من السرقة للجنايات.. رحلة قاتلي محامي شبرا في 60 يوما

60 يوما قضاها شقيقان متهمان بقتل محام وإصابة آخر بين جدران الحبس الاحتياطى وجلسات التحقيق بنيابة ثان شبرا الخيمة ما بين الاعتراف بالقتل بإطلاق خرطوش على صدر المحامى وسرقة مكتب زميله وتفاصيل أخرى عن نشاطهما الإجرامى فكان قرار النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن بعدها قاضي المعارضات جدد الحبس مرتين متتاليتين حتى صدر القرار بإحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد اليوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهما أمام الدائرة السادسة برئاسة المستشار هانى مطاوع.
كلبش

آثار على الفيس.. حلم حداد مسلح يصطدم بيقظة مباحث قنا

داخل غرفة ضيقة بمنزل بسيط في صعيد مصر، جلس حداد مسلح منزويا في أحد الأركان يفكر في طريقة تعينه على تخطي المطبات المالية التي تعرقل حياته، حاجته للمال باتت تسيطر على عقله، يبحث عن السبيل لجني ثروة طائلة بطريقة يسيرة دون تكبد عناء ومشقة العمل الجاد والتمتع بلذة الرزق الحلال، إلا أن وساس الشيطان كانت صاحبة الكلمة العليا لقراره المصيري الذي تبدلت معه حياته رأسا على عقب، إذ عمد العامل إلى بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
خبير- مفرقعات- خلال- فحص- قنبلة (4)

حقيقة العثور على قنبلة في ميدان المحطة بأسوان

حقيبة متروكة في ميدان محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، أثارت الخوف بين المواطنين، اليوم، بعد شكهم في وجود قنبلة بداخلها قبل أن يكشف خبراء المفرقعات حقيقتها. وانتقلت قيادات أمن أسوان تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني احترازى بواسطة خبراء المفرقعات والحماية المدنية، لحين فحص البلاغ، الذى تبين أنه عبارة عن حقيبة متروكة بالميدان، لم يستدل على صاحبها، واضطرت أجهزة الأمن إلى غلق الميدان بالتزامن مع فحص البلاغ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين وأصحاب المقاهي والمحال المتواجدة بمنطقة ميدان المحطة.
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جثة-طفل

ذنب «فارس».. عشماوي ينهي رحلة تعذيب «ملاك التبين»

ماذا اقترف «فارس» ليلحق بتعداد الضحايا في جرائم أزواج الأمهات؟ ماذا فعل هذا الطفل الصغير ليصبح جثة هامدة؟ ما الجرم الذي ارتكبه ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسئلة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة جنايات القاهرة الستار خلال حكمها بالإعدام على عاطل بمنطقة التبين والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل الصغير، صاحب الخمس سنوات، بدم بارد، بعد وصلة من الضرب المستمر والتعذيب، إلا أن قضاء الله في الأرض اقتص لدماء «فارس».
المستشار-حسن-فريد

«بيت المقدس وخلية سيناء» أبرز محاكمات السبت

تستأنف دوائر الجنايات، اليوم السبت، نشاطها بقوة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنظر اليوم العديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

«فض رابعة وخلية الزيتون» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، المنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت، ويواجه المتهمون فيها عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المستشار-حسن-فريد

«بيت المقدس وخلية مدينة نصر» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة نصاب و4 مسؤولين بالشهر العقاري، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على أرض مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي، والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، ونسبت التحقيقات للمتهمين الثلاثة تسهيل الاستيلاء للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
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