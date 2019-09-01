«فض رابعة وخلية الواحات» أبرز محاكمات الأحد

المحكمة الإدارية تنظر دعوى تطالب بإدراج صفاء الهاشم النائبة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية بسبب إساءتها إلى وزيرة الهجرة المصرية

تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، وتأتي إعادة المحاكمة بعدما كانت محكمة سابقة قضت بالإعدام شنقا لـ75 متهما، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. خلية الواحات تستمع

خلية الواحات

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

تستمع محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى أقوال الشهود بمحاكمة 43 متهما محبوسين، واثنين هاربين في حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرون.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، بقضية خلية الواحات، أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.





اغتيال النائب العام

صفاء الهاشم

كلاب الشوارع

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، نظر إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.ويواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.تواصل محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وتطالب بإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.وبررت الدعوى مطلبها بالقول إنه "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدون الجاحدون الكارهون، تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم وأن هناك وفدا من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم".وشدد مقيم الدعوى على طلبه إدراج المدعوة صفاء الهاشم، النائبة بمجلس الأمة الكويتي، على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي، ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بحملات تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات بالقتل عن طريق الطعام المخلوط بالسموم، أو الرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.وشرحت الدعوى أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية إلى إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".‎