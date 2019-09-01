جريمة

القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص
ضبط متهم- أرشيفية
ضبط متهم- أرشيفية
ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية، وغرق فى مياه الصرف الصحي التى سحبت جسده الضئيل كيلوات من الأمتار، حتى طفت جثته فى محطة الصرف الصحي بالجيزة، وتمكن أقاربه من انتشال جثته قبل تقطيعها فى مفرمة المحطة، فى حادث مأساوي.
وجاء تنفيذ قرار النيابة بالضبط والإحضار، بعد تقاعس مراقب شبكات الصرف عن المثول أمام النيابة للتحقيق معه فى واقعة ترك بالوعة مفتوحة ما تسبب فى مصرع الطفل، الذى كان خارجًا من نادي الطالبية رفقة والدته وشقيقه، وسقط فى البالوعة المفتوحة. تحقيقات النيابة كشفت عن تواطؤ المتهمين فى الإهمال، إذ تركوا بالوعة
اقرأ المزيد
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

تأجيل محاكمة «حريق محطة مصر» إلى 8 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، تأجيلا إداريا لجلسة 8 سبتمبر الجارى، وشملت قائمة المتهمين كلا من سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات.
النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تتلقى 4733 شكوى في 7 أشهر

أعدت النيابة الإدارية تقريرا بشأن عمل وحدة الشكاوى بها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين تحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون، وأنهت وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم خلال الـ7 أشهر الماضية، عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتا يكون عبئا على المواطن وشكواه، وبلغت 4733 شكوى.
جواز-سفر

«الحلم هيبقى حقيقة».. دهاء عاطل للنصب على الغلابة

السفر للعمل بالخارج، خاصة في الدول العربية، حلم يراود الكثيرين، لا سيما الشباب الباحثين عن بناء مستقبل مشرق، إلا أن البعض يقع ضحية دهاء خارجين عن القانون يلهثون وراء جمع المال وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع أحد الأشخاص لترك مسقط رأسه بمحافظة البحيرة والقدوم إلى الجيزة وتحديدا منطقة الطالبية غربي المحافظة، لإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص، يتخذها مركزا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر والعمل بالخارج.
القبض على متهمين - أرشيفية

هاتوا بطايقكم| سقوط عصابة سرقت 650 ألفا من وكيل شركة

«اقفوا وهاتوا بطايقكم.. إحنا مباحث»، كلمات وقع صداها في أذهان ومسامع وكيل مالي بشركة في محافظة بني سويف، ألقاها عليه أشخاص مجهولون، استسلم لهم، وسلمهم مفاتيح السيارة، ليكتشف بعدها سرقة 650 ألف جنيه، وفرار هؤلاء الأشخاص، ليقع الرجل في شباك عصابة إجرامية محترفة، انتحلت صفة ضباط شرطة، استولوا على متعلقاتهم المالية، وفروا هاربين، قبل أن ينجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وبحوزتهم 371 ألف جنيه، بينما تم ضبط السيارتين المستخدمتين.
اقرأ المزيد من الأخبار
hطفل البالوعة

حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة في غرق «طفل البلاعة»

أمرت النيابة العامة تحت إشرف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين"، 6 سنوات، أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، وضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
hطفل البالوعة

«يا وجع القلب».. المشهد الأخير لـ«طفل البلاعة»

"يالا يا ياسين علشان هنروح النادي"، قفز قلب الطفل فرحا بكلمات والدته التي وقعت على مسامعه للتو، ارتدى ملابسه بسرعة غير معتادة، بات في أفضل هيئة كأنه عريس حفل زفافه سيكون في الجنة، لم يدر ابن السنوات الأربع أنه لن يبيت في الدنيا ثانية، القدر كتب الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي يدمي القلوب، إذ فارق الحياة على مرأى ومسمع أمه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بدون غطاء على بعد أمتار قليلة من بوابة نادي الطالبية، الواقع بشارع الهرم غربي محافظة الجيزة، تلك الواقعة التي أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org