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بدء تنفيذ تعريفات الصين الجمركية على واردات أمريكا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
دخلت المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية التي فرضتها الصين على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وتتراوح التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5 آلاف و78 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار. وكانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أعلنت في 23 أغسطس الماضي فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 15% على سلع صينية بـ300 مليار دولار.
وأشارت اللجنة إلى أن الصين سوف تستأنف فرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 5% و25% على المركبات أمريكية الصنع وقطع غيار السيارات الأمريكية اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد ظهر يوم 15 ديسمبر.ووفقا للجدول الزمني للتعريفات الجمركية بين الجانبين، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 23 مارس 2018 تعريفات جمركية
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احتجاجات هونج كونج

تعليق خدمة القطارات لمطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات

قالت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونج كونج، في إخطار لمحطات القطارات، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار، موضحة: "بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار". ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار، اليوم، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين، في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
بوريس-جونسون (2)

جونسون يطالب النواب بتنفيذ نتيجة استفتاء «بريكست»

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل، في 31 أكتوبر المقبل. وبعد أن أظهرت جولات التصويت السابقة أن الأغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، قال جونسون في حديث لصحيفة "صانداي تايمز"، نُشر اليوم الأحد، إن هذا الموقف يعد مساندة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين ويهدد بألا يتم الانسحاب على الإطلاق، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".
حطام سفينة تايتنك الغارقة

مثل هذا اليوم.. العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة

في مثل هذا اليوم 1 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1923: زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا ما يزيد عن 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد. في عام 1939: ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية. في عام 1971: الإعلان رسميًا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية والذي ضم مصر وليبيا وسوريا، لكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤدي أي دور.
الشرطة الألمانية

28 مصابًا جراء سقوط شاشات «إل إي دي» في حفل بألمانيا

أصيب 28 شخصا بجروح في وقت متأخر من يوم السبت عندما سقطت أجزاء من شاشات (إل إي دي) من منطقة المسرح في حفل موسيقى بالهواء الطلق خلال عاصفة في غربي ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة لوكالة "د ب أ". وكانت إصابة شخصين خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء عرض لمغنيا الراب مارتيريا وكاسبر على مشارف مدينة إسن حضره حوالي18 ألف شخص. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرا من العواصف في الساعة 7:30 مساء (17:30 بتوقيت جرينتش). وقال متحدث باسم الهيئة "كانت هناك عاصفة قصيرة لكن قوية".
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دونالد ترامب

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
ترامب-مع-شي-جين-بينغ

الصين تضع شرطا لاستئناف محادثات التجارة مع أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين وواشنطن تبحثان عقد الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج في تصريح صحفي، إن "بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية"، متابعا: "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات"، وفقا لـ"سبوتنيك".
شرطة هونج كونج

بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
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استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
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