بدء تنفيذ تعريفات الصين الجمركية على واردات أمريكا

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

الصين وأمريكا

دخلت المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية التي فرضتها الصين على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وتتراوح التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5 آلاف و78 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار. وكانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أعلنت في 23 أغسطس الماضي فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 15% على سلع صينية بـ300 مليار دولار.

وأشارت اللجنة إلى أن الصين سوف تستأنف فرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 5% و25% على المركبات أمريكية الصنع وقطع غيار السيارات الأمريكية اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد ظهر يوم 15 ديسمبر.ووفقا للجدول الزمني للتعريفات الجمركية بين الجانبين، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 23 مارس 2018 تعريفات جمركية