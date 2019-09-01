التحالف العربي يقصف موقعا للحوثيين في جنوب اليمن

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

التحالف العربي - صورة أرشيفية

قال التحالف العسكري بقيادة السعودية، في بيان بثه التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن، ودمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة، إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وذكرت المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وتم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأوضح سكان، لوكالة "رويترز"، أن 6 ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.

يذكر أن التحالف العربي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ أكثر من 4 سنوات.وأعلنت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، يوم الخميس الماضي، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، مؤكدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس