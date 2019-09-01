الزمالك يستهدف نهائي كأس مصر عبر بوابة الاتحاد

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

الزمالك والاتحاد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى أبناء القلعة البيضاء، تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الصربي ميتشو، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو التتويج بالكأس، ولتعويض جماهير الزمالك عن خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ41 في تاريخه، في النسخة الماضية، واحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيبها برصيد 72 نقطة.

في المقابل، لن يكون الاتحاد، تحت قيادة طلعت يوسف، صيدا سهلا، حيث يسعى إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، كما أن تفوق «زعيم الثغر» على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية سيكون عاملا إيجابيا لمواجهة الزمالك. تأهل الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس

في المقابل، لن يكون الاتحاد، تحت قيادة طلعت يوسف، صيدا سهلا، حيث يسعى إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، كما أن تفوق «زعيم الثغر» على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية سيكون عاملا إيجابيا لمواجهة الزمالك.



تأهل الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية، بينما عبر الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور ربع النهائي من البطولة.



وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من إليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، وإليشين ماسيوف حكمًا رابعًا. جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.



