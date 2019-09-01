رياضة

الزمالك يستهدف نهائي كأس مصر عبر بوابة الاتحاد

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى أبناء القلعة البيضاء، تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الصربي ميتشو، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو التتويج بالكأس، ولتعويض جماهير الزمالك عن خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ41 في تاريخه، في النسخة الماضية، واحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيبها برصيد 72 نقطة.
في المقابل، لن يكون الاتحاد، تحت قيادة طلعت يوسف، صيدا سهلا، حيث يسعى إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، كما أن تفوق «زعيم الثغر» على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية سيكون عاملا إيجابيا لمواجهة الزمالك. تأهل الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس
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ارسنال (2)

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

«اصحوا إحنا الأهلي».. رسالة الجماهير لمجلس الخطيب

قام عدد كبير من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدشين هاشتاج "اصحوا إحنا الأهلي" ردا على تغريدات رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي هاجمت من خلالها بعض الجماهير التي انتقدت اختيار مجلس الإدارة للمدير الفني الجديد لفريق الكرة. هاشتاج جماهير الأهلي تضمن العديد من التعليقات القوية التي حملت انتقادات حادة وعنيفة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب الاختيار الذي وصفوه بالسيئ وغير اللائق بتاريخ ومكانة الأهلي، وكذلك ردا على طريقة وأسلوب رانيا علواني.
رينيه فايلر (5)

الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.
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طلعت-يوسف

طلعت يوسف يطالب الزمالك باحترام الاتحاد السكندري

طالب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، فريق الزمالك باحترام زعيم الثغر قبل المواجهة المقرر لها الأحد المقبل بكأس مصر في دور نصف النهائي، إذ قال طلعت يوسف، في مداخلة هاتفية لقناة «تايم سبورت»: «نحترم الزمالك ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يجب أن نعمل له حسابًا، ولكن أيضًا نحن فريق كبير يجب أن يعمل لنا الزمالك ألف حساب». وتحدث المدير الفني للاتحاد عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك قائلا: «لا يشغلني من سيدير المباراة، سواء طاقم تحكيم مصري أو أجنبي، نحترم ونقدر الجميع ولكن أطالب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بإعلان موقف واضح في هذا الشأن».
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس مصر (صورة)

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت. وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي البطولة.
الزمالك والاتحاد ‎ (3)

رئيس الاتحاد يتضامن مع الزمالك ويطلب حكاما أجانب

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، حيث أعلن تضامنه مع القلعة البيضاء في استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين. وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور: «تحدثت مع مرتضى منصور بعد مباراة المقاصة وطلبت منه أن نتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب.. أتمنى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الموافقة على ذلك، وهو طلب عادل للفريقين».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى عن ملف مدرب الأهلي: الموضوع بقى دمه تقيل

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتواجد على دكة البدلاء بشكل دائم، مثلما ظهر في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق مصر للمقاصة، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
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