تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

أرسنال

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.

وخسر أرسنال خارج ميدانه في الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة 3-1، بينما سقط توتنهام بشكل مفاجئ على ميدانه أمام نيوكاسل بهدف نظيف. ويبحث المهاجم الإنجليزي هاري كين في الوصول إلى صدارة قائمة مباريات الديربي، حيث يملك في رصيده 9 أهداف خلف كل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث برصيد 10 أهداف. وتعد مباراة