رياضة

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
أرسنال
أرسنال
تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
وخسر أرسنال خارج ميدانه في الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة 3-1، بينما سقط توتنهام بشكل مفاجئ على ميدانه أمام نيوكاسل بهدف نظيف. ويبحث المهاجم الإنجليزي هاري كين في الوصول إلى صدارة قائمة مباريات الديربي، حيث يملك في رصيده 9 أهداف خلف كل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث برصيد 10 أهداف. وتعد مباراة
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الزمالك والاتحاد ‎ (3)

الزمالك يستهدف نهائي كأس مصر عبر بوابة الاتحاد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى أبناء القلعة البيضاء، تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الصربي ميتشو، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو التتويج بالكأس، ولتعويض جماهير الزمالك عن خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ41 في تاريخه، في النسخة الماضية، واحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيبها برصيد 72 نقطة.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

«اصحوا إحنا الأهلي».. رسالة الجماهير لمجلس الخطيب

قام عدد كبير من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدشين هاشتاج "اصحوا إحنا الأهلي" ردا على تغريدات رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي هاجمت من خلالها بعض الجماهير التي انتقدت اختيار مجلس الإدارة للمدير الفني الجديد لفريق الكرة. هاشتاج جماهير الأهلي تضمن العديد من التعليقات القوية التي حملت انتقادات حادة وعنيفة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب الاختيار الذي وصفوه بالسيئ وغير اللائق بتاريخ ومكانة الأهلي، وكذلك ردا على طريقة وأسلوب رانيا علواني.
رينيه فايلر (5)

الأهلي يكشف أسباب اختيار رينيه فايلر

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المقومات التي استندت عليها اللجنة وبناءً عليها تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وقال إسماعيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك"، إن اختيار رينيه فايلر جاء بناءً على عدة عوامل.
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هارى-كين

الإعصار يبحث عن معادلة رقم أديبايور وسميث

تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل صوب ملعب الإمارات، الذي سيحتضن القمة رقم 186 في ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام، وتعد تلك المباراة من المواجهات المفضلة للمهاجم الإنجليزي للسبيرز هاري كين «الإعصار»، هداف ديربي شمال لندن في عصر البريميرليج برصيد 9 أهداف، في 9 مباريات، كما أحرز 3 أهداف منها في 4 مباريات خاضها على ملعب الإمارات، ويبحث كين عن تسجيل هدف آخر في شباك أرسنال، ليعادل رقم كل من إيمانويل أديبايور وبوبي سميث، الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في جميع المسابقات برصيد 10 أهداف.
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (3)

توتنهام يسقط في عقر داره أمام نيوكاسل في البريميرليج

سقط فريق توتنهام للمرة الأولى أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «توتنهام هوتسبر» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. سجل اللاعب جويلينتون، هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، من تمريرة للغاني كريستيان أتسو، سددها على يمين الحارس الفرنسي هوجو لوريس، معلنا تقدم فريقه بنتيجة 1- 0 قبل أن ينتهي الشوط الأول دون أي جديد.
بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.
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