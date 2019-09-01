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50 قتيلا و100 جريح.. ضحايا قصف سجن ذمار

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
الحوثيون - صورة أرشيفية
الحوثيون - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، ارتفاع عدد القتلى إثر قصف استهدف سجنا في محافظة ذمار وسط اليمن إلى 50 قتيلا ونحو 100 جريح. ونقل المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عن وزارة الصحة، أن "حصيلة مجزرة التحالف السعودي على سجن الأسرى في محافظة ذمار ارتفع لـ50 قتيلا و100 جريح"، متهما التحالف الذي تقوده السعودية بتنفيذ القصف، قائلا: "طيران العدوان الأمريكي السعودي ومن يساندهم ارتكب مجزرة بشعة بحق سجن للأسرى والمعتقلين في محافظة ذمار، مساء أمس السبت، علما بأنه مقر معروف لكل الناس والزائرين ولجنة الصليب الدولية".
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، أن "طيران العدوان استهدف فجر اليوم أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار"، موضحا: "السجن المقصوف في محافظة ذمار يضم 170 أسيرا، والغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأسرى التابعين للعدو"،
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التحالف العربي يقصف موقعا للحوثيين في جنوب اليمن

قال التحالف العسكري بقيادة السعودية، في بيان بثه التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن، ودمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة، إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وذكرت المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وتم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأوضح سكان، لوكالة "رويترز"، أن 6 ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.
نبيل بيفون

بشكل نهائي.. تونس تعلن قبول 26 مرشحا في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، اليوم السبت، قبول 26 مرشحًا بشكل نهائي، لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. وقال بفون، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة، إنه بعد الاطلاع على بنود الدستور وعلى القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت الهيئة القرار رقم 26 لسنة 2019 والمؤرخ في 31 أغسطس 2019 والمتعلق بنشر قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
اسراء-غريب (3)

«ملبوسة».. هل تتحول وفاة إسراء غريب لجريمة شرف؟

أثارت وفاة فتاة فلسطينية تدعى إسراء غريب، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الروايات المتضاربة حول سبب الوفاة، إذ تم تداول روايتين، الأولى حول وفاتها بشكل طبيعي نتيجة تعرضها لأزمة قلبية، والرواية الثانية، أرجعت وفاتها لتعرضها للتعذيب الأسري. تعود تفاصيل الواقعة عندما توفيت إسراء ناصر غريب (21 سنة) تعمل في صالون تجميل، وتعيش في بلدة بيت ساحور في بيت لحم الفلسطينية، والتي بمجرد إعلان وفاتها، تشكك الكثيرون في سبب وفاتها، ما استدعى عائلتها لإصدار تصريحات توضح سبب الوفاة التي أكدوا أنها طبيعية، وليست نتيجة تعذيب أخيها لها.
عمر-البشير (4)

محكمة سودانية تُحاكم عمر البشير بتهم «الثراء الحرام»

وجهت هيئة قضائية في الخرطوم، اليوم السبت، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الجلسة الثالثة من محاكمة البشير انتهت في حدود منتصف نهار اليوم السبت، وذلك بعد استجواب البشير والاستماع لعدد من الشهود. وتابع: "بعد الاستجواب والاستماع، وجهت المحكمة تهمتي الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة للبشير". وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التحالف العربي يقصف موقعا للحوثيين في جنوب اليمن

قال التحالف العسكري بقيادة السعودية، في بيان بثه التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن، ودمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة، إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وذكرت المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وتم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأوضح سكان، لوكالة "رويترز"، أن 6 ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.
مجلس الامن

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الاعتداء على السعودية

طالب مجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية، بوقف استهداف المنشآت المدنية في السعودية دون شروط مسبقة، بحسب "الشرق الأوسط". ورحب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته، اليوم الخميس، بالجهود السعودية بدعوتها الأطراف اليمنية للحوار في جدة. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.
الحوثيون

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من صعدة باتجاه المملكة، موضحا أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
تركى-المالكى (2)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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