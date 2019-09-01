50 قتيلا و100 جريح.. ضحايا قصف سجن ذمار

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

الحوثيون - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، ارتفاع عدد القتلى إثر قصف استهدف سجنا في محافظة ذمار وسط اليمن إلى 50 قتيلا ونحو 100 جريح. ونقل المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عن وزارة الصحة، أن "حصيلة مجزرة التحالف السعودي على سجن الأسرى في محافظة ذمار ارتفع لـ50 قتيلا و100 جريح"، متهما التحالف الذي تقوده السعودية بتنفيذ القصف، قائلا: "طيران العدوان الأمريكي السعودي ومن يساندهم ارتكب مجزرة بشعة بحق سجن للأسرى والمعتقلين في محافظة ذمار، مساء أمس السبت، علما بأنه مقر معروف لكل الناس والزائرين ولجنة الصليب الدولية".

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، أن "طيران العدوان استهدف فجر اليوم أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار"، موضحا: "السجن المقصوف في محافظة ذمار يضم 170 أسيرا، والغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأسرى التابعين للعدو"،