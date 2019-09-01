وزير العدل يصدر قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل

أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق، يقضي في المادة الأولى منه بتأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بالجيزة ليبدأ 15 ديسمبر المقبل، فيما جاء بالمادة الثانية، يجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس. وكلف الوزير قطاع الشهر العقار بتنفيذ القرار، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم.

يذكر أنه في مارس الماضي، حذر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين والجهات المختلفة من التعدي على الأراضى الواقعة داخل قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة" يتبع الهيئة،