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وزير العدل يصدر قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل
المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل
أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق، يقضي في المادة الأولى منه بتأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بالجيزة ليبدأ 15 ديسمبر المقبل، فيما جاء بالمادة الثانية، يجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس. وكلف الوزير قطاع الشهر العقار بتنفيذ القرار، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم.
يذكر أنه في مارس الماضي، حذر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين والجهات المختلفة من التعدي على الأراضى الواقعة داخل قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة" يتبع الهيئة،
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

السيسي: يجب تعزيز علاقات البرلمان بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين رسميا وشعبيا، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتعزيز العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الغانم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.
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وفاة الكاتب مصطفى اللباد عن عمر 54 عاما

توفى، اليوم الأحد، الكاتب مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. واللباد مولود في العام 1965، وشغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، ورئيس تحرير مجلة "شرق نامه" المتخصصة في الشئون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى. والتحق بمدرسة المقريزي الثانوية، بمصر الجديدة، ثم بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في "الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا عام 1994.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 984 وحدة إسكان ومستشفى جامعى بسوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ مستشفى الأورمان، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة ومن المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020. وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (2)

السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته في الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي. وكان الرئيس قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء.
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الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
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السيسي يوافق على تمويل أوروبي لمشروع توسعة صرف الفيوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان، بشأن الموافقة على مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم "مرحلة أولى"، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 540 لسنة 2019، كما صدق وزير الخارجية على القرار برقم 24 لسنة 2019.
الاسكان-الاجتماعى (3)

الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».
الاسكان-الاجتماعى

طرح وحدات سكنية بـ5 مدن جديدة.. اعرف الشروط

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأحد، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، غرب قنا، المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.
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