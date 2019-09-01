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السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته في الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي. وكان الرئيس قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء.
,وصل السيسي وصل، مساء أمس السبت، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، وسيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال
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السيسي: يجب تعزيز علاقات البرلمان بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين رسميا وشعبيا، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتعزيز العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الغانم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.
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وفاة الكاتب مصطفى اللباد عن عمر 54 عاما

توفى، اليوم الأحد، الكاتب مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. واللباد مولود في العام 1965، وشغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، ورئيس تحرير مجلة "شرق نامه" المتخصصة في الشئون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى. والتحق بمدرسة المقريزي الثانوية، بمصر الجديدة، ثم بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في "الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا عام 1994.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 984 وحدة إسكان ومستشفى جامعى بسوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ مستشفى الأورمان، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة ومن المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020. وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري.
حسام-عبد-الرحيم (1)

وزير العدل يصدر قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق

أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق، يقضي في المادة الأولى منه بتأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بالجيزة ليبدأ 15 ديسمبر المقبل، فيما جاء بالمادة الثانية، يجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس. وكلف الوزير قطاع الشهر العقار بتنفيذ القرار، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

سفير الكويت: زيارة السيسي تؤكد مدى عمق العلاقات

أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، في مقال نشر له، اليوم الأحد، بجريدة "الأنباء" الكويتية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة، قائلا: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، والتي جسدت بأحداثها وتطورها، قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، ونقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".
-السيسى-وأمير-الكويت

قمة وتوقيع اتفاقيات.. السيسي يصل لقصر بيان في الكويت

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، مساء السبت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين. وكان الرئيس السيسي وصل، مساء اليوم، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.
السيسى-صباح-الاحمد

شوارع الكويت تتزين بأعلام مصر استعدادا لزيارة السيسي

تزينت شوارع الكويت اليوم السبت، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت. وانتشرت الأعلام المصرية والكويتية بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأبرزت مختلف الصحف ووسائل الاعلام الكويتية، الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الكويت.
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السيسي يوافق على قرض بـ87 مليون دينار كويتي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عقد قرض لتسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي بقيمة 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي، يذكر أنه تم توقيع العقد، في 28 أكتوبر الماضي، وأقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة، في 16 أبريل الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 96 لسنة 2019، بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية.
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