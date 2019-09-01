السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته في الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي. وكان الرئيس قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء.

,وصل السيسي وصل، مساء أمس السبت، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، وسيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال