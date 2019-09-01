تنفيذ 984 وحدة إسكان ومستشفى جامعى بسوهاج الجديدة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ مستشفى الأورمان، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة ومن المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020. وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري.

وأضاف عبد الرحيم، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جار تنفيذ خط الطرد من محطة رفع المدينة إلى محطة المعالجة، وخط الطرد من محطة المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة، وتنفيذ محطة رافع الصرف الصحي لخدمة منطقتي 127 فدانا و162 فدانا، وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لخدمة مناطق: 214 فدانا، 32.8 فدان، الجامعات.وتابع

وأضاف عبد الرحيم، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جار تنفيذ خط الطرد من محطة رفع المدينة إلى محطة المعالجة، وخط الطرد من محطة المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة، وتنفيذ محطة رافع الصرف الصحي لخدمة منطقتي 127 فدانا و162 فدانا، وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لخدمة مناطق: 214 فدانا، 32.8 فدان، الجامعات.



وتابع أنه جارٍ تنفيذ مشروع أعمال شبكة الري، ومشروع مرافق 214 فدانا، و32.8 فدان، ومنطقة الجامعات، ومشروع شبكات (مياه، ري، صرف صحي) بمنطقة توسعات المدخل الجنوبي، ومنطقة 200 متر بجوار طريق المطار، ومشروع شبكات (مياه، صرف صحي، ري) بمنطقة شمال مدخل المدينة الشمالي بمساحة 162 فدانا، ومشروع شبكات (طرق "فرمة"، مياه، صرف صحي، ري) بمنطقة 455 فدانا بالتوسعات الجنوبية، وغيرها من المشروعات.



