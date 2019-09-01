الإمارات تعلق على خلافها مع السعودية حول اليمن

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

أنور قرقاش

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تقارير تفيد وجود تصدع بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. ونفى قرقاش ضمنًا، المزاعم بشأن تصدع التحالف، على وقع الخلافات المستعرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال إن "دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن". وأضاف أنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد.

وأشار وزير الدولة الإماراتي إلى أن السبيل للتقدم هو من خلال الحوار الذي تقوده السعودية. وتابع في تغريدات عبر حسابه "تويتر": "التحالف بقيادة السعودية يعمل بفاعلية وصلابة لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن". واختتم مخاطبا اليمنيين: "فلتركزوا على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر الضروري للتعامل