وفاة الكاتب مصطفى اللباد عن عمر 54 عاما

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

الدكتور مصطفى اللباد

توفى، اليوم الأحد، الكاتب مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. واللباد مولود في العام 1965، وشغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، ورئيس تحرير مجلة "شرق نامه" المتخصصة في الشئون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى. والتحق بمدرسة المقريزي الثانوية، بمصر الجديدة، ثم بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في "الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا عام 1994.

ووالده هو الرسام الراحل محيي الدين اللباد مصمم الأغلفة ورسام الكاريكاتير بمجلتي روز اليوسف وصباح الخير، وتزوج مصطفى من زينب غصن مسئولة الإعلام في المكتب الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر الدولية في القاهرة، وأنجبا التوأم: حسن ونديم. وشقيقه هو مصمم الأغلفة المبدع أحمد اللباد. واللباد له كتابين، الأول بعنوان