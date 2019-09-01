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وفاة الكاتب مصطفى اللباد عن عمر 54 عاما

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
الدكتور مصطفى اللباد
الدكتور مصطفى اللباد
توفى، اليوم الأحد، الكاتب مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. واللباد مولود في العام 1965، وشغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، ورئيس تحرير مجلة "شرق نامه" المتخصصة في الشئون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى. والتحق بمدرسة المقريزي الثانوية، بمصر الجديدة، ثم بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في "الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا عام 1994.
ووالده هو الرسام الراحل محيي الدين اللباد مصمم الأغلفة ورسام الكاريكاتير بمجلتي روز اليوسف وصباح الخير، وتزوج مصطفى من زينب غصن مسئولة الإعلام في المكتب الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر الدولية في القاهرة، وأنجبا التوأم: حسن ونديم. وشقيقه هو مصمم الأغلفة المبدع أحمد اللباد. واللباد له كتابين، الأول بعنوان
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

السيسي: يجب تعزيز علاقات البرلمان بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين رسميا وشعبيا، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتعزيز العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الغانم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 984 وحدة إسكان ومستشفى جامعى بسوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ مستشفى الأورمان، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة ومن المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020. وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (2)

السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته في الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي. وكان الرئيس قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء.
حسام-عبد-الرحيم (1)

وزير العدل يصدر قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق

أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن جزيرة الوراق، يقضي في المادة الأولى منه بتأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بالجيزة ليبدأ 15 ديسمبر المقبل، فيما جاء بالمادة الثانية، يجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15 أغسطس. وكلف الوزير قطاع الشهر العقار بتنفيذ القرار، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم.
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ناقلة النفط أدريان

أمريكا تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» على قائمتها السوداء. وبحسب وكالة «رويترز»، فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات على ربان الناقلة. والناقلة التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن. وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة، في بيان: «سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب».
جريس 1

الناقلة «جريس 1» تغير مسارها بعيدا عن سواحل تركيا

أعلن موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم "جريس 1"، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، حسب "أسوشيتد برس"، واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.
جريس 1

إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
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