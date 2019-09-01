عصابة البردقوش.. سقوط مروجي الأستروكس بقليوب

تحرير:هيثم بطاح ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

أستروكس

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى ضبط 4 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا لتصنيع وبيع مخدر الأستروكس وتوزيعه على عملائهم، حيث وردت معلومات لضباط مباحث مركز قليوب مفادها قيام «حسن. م. م» 37 عاما، و«محمود. ج. م» 33 عاما، و«أحمد. ج. ع» 24 عاما، و«محمود. ر. ع»، 25 عاما، وجميعهم سبق اتهامهم فى قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، خاصة تصنيع مخدر الأستروكس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتأكد من المعلومات قامت مأمورية باستهداف المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم سلاحان ناريان وفرد خرطوش محلى الصنع و 5 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الأستروكس تزن نحو 1.500 جرام ومبلغ 3400 جنيه و4 هواتف محمولة. كما ضُبط بحوزة المتهمين مواد تصنيع المخدر، عبارة عن زجاجتين لمخدر الكيتامين