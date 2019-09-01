ريال مدريد في مهمة تصحيح المسار أمام فياريال

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ريال مدريد

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد إلى ملعب لاسيراميكا لمواجهة فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل الريال المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيلتا فيجو والتعادل أمام بلد الوليد، بينما يوجد فياريال في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع غرناطة والخسارة أمام ليفانتي، ويعول الريال في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل في أول مباراتين في الدوري، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك فياريال هذا الموسم 4 أهداف.

ويخشى ريال رقمه السلبي مؤخرًا بالدوري الإسباني، إذ لم يتمكن الفريق الملكي من الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة خاضها خارج ميدانه في الليجا. وفي باقي مباريات الجولة الثالثة، يستقبل فالنسيا نظيره ريال مايوركا الساعة الخامسة مساءً على ملعب الميستايا، ويحتل فالنسيا المركز الـ17

ويخشى ريال رقمه السلبي مؤخرًا بالدوري الإسباني، إذ لم يتمكن الفريق الملكي من الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة خاضها خارج ميدانه في الليجا.



وفي باقي مباريات الجولة الثالثة، يستقبل فالنسيا نظيره ريال مايوركا الساعة الخامسة مساءً على ملعب الميستايا، ويحتل فالنسيا المركز الـ17 برصيد نقطة واحدة، بينما يوجد مايوركا في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.



كما يستقبل إسبانيول نظيره غرناطة في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب باور 8، ويحتل الفريق الكتالوني المركز الـ19 برصيد نقطة واحدة، ويوجد غرناطة في المركز الـ16 بنفس الرصيد من النقاط.



وأخيرًا يرحل إيبار لمواجهة أتلتيكو مدريد الساعة السابعة مساءً على ملعب واندا متروبوليتانو، ويحتل الأتلتي المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويحتل إيبار المركز الـ17 برصيد نقطة وحيدة.