عمر خيرت يختتم فعاليات «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

عمر خيرت

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، فى ختام فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويقدم "خيرت" باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية التى وضعها فى مشواره الفنى الطويل، ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، ويسبقه فى الثامنة عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، لتقدم مجموعة من الاستعراضات.

فعاليات المهرجان شارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، ومحمد حسن وفرقته، وفرقة توناكى