نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".

ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إبراز نفسه كمرشح لليمين الإسرائيلي المتشدد قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر الجاري، حسب "إرم نيوز". كان نتنياهو قد تعهد بضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي أكد الفلسطينيون مرارا عدم شرعيته، وأن المستوطنات ستزول مع زوال