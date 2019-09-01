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نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
نتنياهو
نتنياهو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إبراز نفسه كمرشح لليمين الإسرائيلي المتشدد قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر الجاري، حسب "إرم نيوز". كان نتنياهو قد تعهد بضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي أكد الفلسطينيون مرارا عدم شرعيته، وأن المستوطنات ستزول مع زوال
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أنور قرقاش

الإمارات تعلق على خلافها مع السعودية حول اليمن

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تقارير تفيد وجود تصدع بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. ونفى قرقاش ضمنًا، المزاعم بشأن تصدع التحالف، على وقع الخلافات المستعرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال إن "دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن". وأضاف أنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد.
الحوثيون

50 قتيلا و100 جريح.. ضحايا قصف سجن ذمار

أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، ارتفاع عدد القتلى إثر قصف استهدف سجنا في محافظة ذمار وسط اليمن إلى 50 قتيلا ونحو 100 جريح. ونقل المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عن وزارة الصحة، أن "حصيلة مجزرة التحالف السعودي على سجن الأسرى في محافظة ذمار ارتفع لـ50 قتيلا و100 جريح"، متهما التحالف الذي تقوده السعودية بتنفيذ القصف، قائلا: "طيران العدوان الأمريكي السعودي ومن يساندهم ارتكب مجزرة بشعة بحق سجن للأسرى والمعتقلين في محافظة ذمار، مساء أمس السبت، علما بأنه مقر معروف لكل الناس والزائرين ولجنة الصليب الدولية".
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التحالف العربي يقصف موقعا للحوثيين في جنوب اليمن

قال التحالف العسكري بقيادة السعودية، في بيان بثه التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن، ودمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة، إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وذكرت المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وتم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأوضح سكان، لوكالة "رويترز"، أن 6 ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: البشير في مواجهة «الثراء الحرام»

تصدرت الأوضاع الميدانية في كل من سوريا واليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا على محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من سوريا، فتحت عنوان "40 قتيلا بضربة أمريكية استهدفت القاعدة في إدلب"، ذكرت صحيفة "البيان" أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس، أنها وجهت ضربة عسكرية استهدفت إحدى المنشآت التابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب بسوريا مُخلّفةً سقوط 40 قتيلا، بينهم قادة من التنظيم، بينما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بشن عملية شمال شرقي سوريا خلال أسابيع.
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علم فلسطين

محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
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فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
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ترامب من قمة السبع: لا نبحث تغيير النظام الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل. وأضاف ترامب على هامش القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم، كما أعلن أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وحول إيران، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت.
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رشيدة طليب تلغي زيارتها إلى إسرائيل: أرفض إسكاتي

أعلنت النائب في الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، أنها قررت إلغاء زيارتها إلى إسرائيل، لأن إجراءها سيخالف كل ما تؤمن به وما وعدت الفلسطينيين به، بحسب "سي إن إن". وقالت طليب في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "عندما فزت، أعطيت الشعب الفلسطيني الأمل أن هناك من سيقول الحقيقة أخيرا حول الأوضاع غير الإنسانية". وتابعت النائب في الكونجرس تغريدتها قائلة: "لا أستطيع السماح لدولة إسرائيل بأن تأخذ هذا النور عبر إهانتي واستغلال حبي لجدتي من أجل إخضاعي لسياساتها الجائرة والعنصرية".
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