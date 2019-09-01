القبض على عصابة نورا وبطاطا ملكتا الهيروين بشبرا

تحرير:علاء النجار ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

هيروين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأحد، القبض على عصابة "نورا" و"بطاطا" لترويج المخدرات فى منطقة عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزتهما كمية من الهيروين والأقراص المخدرة، وأحيلت المتهمتان للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم الجيلاني المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وقد أمر بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي، كما طلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد حجم النشاط الإجرامي للمتهمتين.

وردت معلومات سرية للعقيد أحمد الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد قيام سيدتين بترويج المخدرات بمنطقة عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. بعرض المعلومات على اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، توصلت التحريات إلى أن المتهمتين تقومان بترويج الهيروين والأقراص المخدرة على عملائهما، وفى أحد الأكمنة تمكن