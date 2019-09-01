أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد في الكأس

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الزمالك والاتحاد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مهمة صعبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى أبناء القلعة البيضاء، تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الصربي ميتشو، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو التتويج بالكأس، ولتعويض جماهير الزمالك عن خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ41 في تاريخه، في النسخة الماضية، واحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيبها برصيد 72 نقطة.

الزمالك والاتحاد تقابلا في 25 مواجهة سابقة بكأس مصر، فاز الفريق الأبيض في 16 مباراة وتفوق «زعيم الثغر» في 6 وتعادل الفريقان 3 مرات. الزمالك استطاع تسجيل 42 هدفًا في حين أحرز لاعبو الاتحاد 18 هدفًا، وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي الكأس في 6 مرات سابقة، نجح الزمالك في حسمها جميعًا. ويسعى



الزمالك والاتحاد تقابلا في 25 مواجهة سابقة بكأس مصر، فاز الفريق الأبيض في 16 مباراة وتفوق «زعيم الثغر» في 6 وتعادل الفريقان 3 مرات.



الزمالك استطاع تسجيل 42 هدفًا في حين أحرز لاعبو الاتحاد 18 هدفًا، وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي الكأس في 6 مرات سابقة، نجح الزمالك في حسمها جميعًا.



ويسعى الفريق الأبيض للوجود في النهائي للمرة رقم 40 في تاريخه بعد أن وُجد من قبل 39 مرة وحقق اللقب 26 مرة وخسر 13 مرة، وفي حالة تأهل الأبيض للنهائي سيكون للمرة السابعة في آخر 10 سنوات وسيعادل رقمه الشخصي في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، عندما وُجد في النهائي 7 مرات أيضًا خلال 10 سنوات.



يحلم زعيم الثغر بالتأهل للنهائي للمرة رقم 15 في تاريخه، بعد أن وصل من قبل 14 مرة، توج منها باللقب 6 مرات وحصل على المركز الثاني 8 مرات.



