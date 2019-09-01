النيابة تواجه 12 متهما بـ«لواء الثورة» بتحريات جديدة

تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

أسلحة مضبوطة مع حركة حسم الإرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 12 متهما بالانضمام لما يعرف بـ«لواء الثورة»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

واجهت النيابة المتهمين خلال جلسة التحقيق بالتحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولي وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد. كان الظهور الأول لحركة «لواء الثورة» عندما أعلنت حركة «حسم»