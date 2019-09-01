جريمة

الشرطة تضبط 46 تاجر مخدرات و18 قطعة سلاح بالجيزة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 47 قضية بينها 46 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2430 جرام حشيش- 400 جرام من مخدر الأستروكس- 577 قرصا مخدرا- 85 جرام هيروين- 25 جرام شادو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في
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تأجيل محاكمة «حريق محطة مصر» إلى 8 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، تأجيلا إداريا لجلسة 8 سبتمبر الجارى، وشملت قائمة المتهمين كلا من سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، قبل إحالتهم للجنايات.
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النيابة الإدارية تتلقى 4733 شكوى في 7 أشهر

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«الحلم هيبقى حقيقة».. دهاء عاطل للنصب على الغلابة

السفر للعمل بالخارج، خاصة في الدول العربية، حلم يراود الكثيرين، لا سيما الشباب الباحثين عن بناء مستقبل مشرق، إلا أن البعض يقع ضحية دهاء خارجين عن القانون يلهثون وراء جمع المال وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع أحد الأشخاص لترك مسقط رأسه بمحافظة البحيرة والقدوم إلى الجيزة وتحديدا منطقة الطالبية غربي المحافظة، لإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص، يتخذها مركزا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر والعمل بالخارج.
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هاتوا بطايقكم| سقوط عصابة سرقت 650 ألفا من وكيل شركة

«اقفوا وهاتوا بطايقكم.. إحنا مباحث»، كلمات وقع صداها في أذهان ومسامع وكيل مالي بشركة في محافظة بني سويف، ألقاها عليه أشخاص مجهولون، استسلم لهم، وسلمهم مفاتيح السيارة، ليكتشف بعدها سرقة 650 ألف جنيه، وفرار هؤلاء الأشخاص، ليقع الرجل في شباك عصابة إجرامية محترفة، انتحلت صفة ضباط شرطة، استولوا على متعلقاتهم المالية، وفروا هاربين، قبل أن ينجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وبحوزتهم 371 ألف جنيه، بينما تم ضبط السيارتين المستخدمتين.
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مباحث الطالبية تضبط 21 حالة اشتباه في حملة مكبرة

وجهت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
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أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

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