الشرطة تضبط 46 تاجر مخدرات و18 قطعة سلاح بالجيزة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

قوات الشرطة

حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 47 قضية بينها 46 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2430 جرام حشيش- 400 جرام من مخدر الأستروكس- 577 قرصا مخدرا- 85 جرام هيروين- 25 جرام شادو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 47 قضية بينها 46 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2430 جرام حشيش- 400 جرام من مخدر الأستروكس- 577 قرصا مخدرا- 85 جرام هيروين- 25 جرام شادو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 17 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 16 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وبندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم وطبنجة عيار 9 مم و11 طلقة مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.



