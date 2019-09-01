أكراد سوريا يعلنون استعدادهم لمواجهة أردوغان

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

أكراد سوريا

ردت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة إذا لم تسيطر القوات التركية على المنطقة الآمنة. وقال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس "سوريا الديمقراطية": "إن محادثات أردوغان الأخيرة في موسكو أدت إلى هدنة مؤقتة، لكنها كشفت أيضًا عن عجز نقاط المراقبة التركية عن حماية مناطق خفض التصعيد"، مضيفًا أن الروس لم يستجيبوا لمطالبه بتأجيل فتح الطريق الدولي الذي يمر من إدلب، لذلك لم تفتح أنقرة حدودها أمام المزيد من اللاجئين رغم تظاهرات باب الهوى.

وتابع أن أردوغان يعاني من أزمات داخلية ترغمه على تغيير مساره باتجاه شمال شرقي سوريا. وأشار درار إلى أن تصريحات أردوغان تلفت أنظار مواطنيه إلى خارج الحدود، فهو يهدد شرق الفرات كلما واجه أزمة داخلية في بلاده نتيجة سوء سياسته. واستطرد: "استجبنا للإجراءات الأمنية كلها في ما يتعلق بإنشاء المنطقة الآمنة