إجراءات التموين النهائية لحذف المواطنين من البطاقات

تبدأ اليوم وزارة التموين والتجارة التموينية فى إجراءات حذف التموين بعد الانتهاء من التظلم ومراجعة البيانات اللازمة ليجد المواطنون أنفسهم اليوم أمام النتيجة النهائية

تحرير:أسماء فتحى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

بطاقات التموين

بعد انتهاء الموعد المعلن للانتهاء من تقديم التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين قبل 10 أيام مضت، عكفت وزارة التموين والتجارة على دراسة التظلمات التى قدمها المواطنون منذ الإعلان عن مواد المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين لتصدر قرارا نهائيا بشأن المواطنين الذين تقرر حذفهم اليوم ولكن هذه المرة لن يكون هناك مجال للتظلم مجددا على أن تبدأ إجراءات الحذف السلعى اليوم. وأعلنت الوزارة أنه لا مساس حتى الآن بالدعم المقدم على الخبز لجميع المواطنين وأن التنقية تشمل فقط الدعم السلعى.

الانتهاء من فحص التظلمات: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنهائها مرحلة فحص التظلمات وبدءًا من اليوم سيعرف كل مواطن موقفه من استحقاق الدعم التموينى، وذلك من خلال ماكينة صرف السلع التموينية بعد الانتهاء من مراجعة جميع التظلمات التى تم تقديمها. وأكد اللواء عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم تكنولوجيا