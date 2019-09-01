إجراءات التموين النهائية لحذف المواطنين من البطاقات

تبدأ اليوم وزارة التموين والتجارة التموينية فى إجراءات حذف التموين بعد الانتهاء من التظلم ومراجعة البيانات اللازمة ليجد المواطنون أنفسهم اليوم أمام النتيجة النهائية
بعد انتهاء الموعد المعلن للانتهاء من تقديم التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين قبل 10 أيام مضت، عكفت وزارة التموين والتجارة على دراسة التظلمات التى قدمها المواطنون منذ الإعلان عن مواد المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين لتصدر قرارا نهائيا بشأن المواطنين الذين تقرر حذفهم اليوم ولكن هذه المرة لن يكون هناك مجال للتظلم مجددا على أن تبدأ إجراءات الحذف السلعى اليوم.
وأعلنت الوزارة أنه لا مساس حتى الآن بالدعم المقدم على الخبز لجميع المواطنين وأن التنقية تشمل فقط الدعم السلعى.
الانتهاء من فحص التظلمات:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنهائها مرحلة فحص التظلمات وبدءًا من اليوم سيعرف كل مواطن موقفه من استحقاق الدعم التموينى، وذلك من خلال ماكينة صرف السلع التموينية بعد الانتهاء من مراجعة جميع التظلمات التى تم تقديمها.
وأكد اللواء عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم تكنولوجيا
الانتهاء من فحص التظلمات:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنهائها مرحلة فحص التظلمات وبدءًا من اليوم سيعرف كل مواطن موقفه من استحقاق الدعم التموينى، وذلك من خلال ماكينة صرف السلع التموينية بعد الانتهاء من مراجعة جميع التظلمات التى تم تقديمها.
وأكد اللواء عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة قد أخطرت المواطنين بوجود أزمات متعلقة بموقفهم من الاستحقاق التموينى شارحة أسباب وضع المواطن على قوائم الحذف، ومن ثم بدأت مرحلة التظلم التى استمر النظر بها مؤخرا لنحو 10 أيام وتم الفصل فى جميع التظلمات، ومن اليوم سيتم إخطار المواطنين بنتائج تظلماتهم سواء بالرفض أو القبول.
ويبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 89 مليار جنيه، في مقابل نحو 86.175 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019.
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عدم تقديم التظلم دليل إدانة:
وأكد اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك الكثيرين لم يقوموا بتقديم تظلم فيما يعد دليل إدانة وتأكيدا للقرار الصادر من التموين بهذا الشأن وهو الأمر الذى سيتم تفعيله بشكل نهائي بدءًا من اليوم، فكل من لم يقدم تظلما سيتم حذفه بلا رجعة.
وأضاف مدكور أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أرفقت عبر إيصالات تسلم السلع التموينية لكل مواطن أسباب الحذف بدءًا من أغسطس الجاري، وعلى هذا الأساس قامت بفتح باب التظلم لما يقرب من ثلاثة أسابيع متصلة ليقوم المواطن من جهته بتوفيق أوضاعه.
وأشار إلى أن البعض قدم تظلما ومن كان مستحقا تم مراجعة بياناته وسيتمكن من صرف السلع التموينية دون أية عوائق، وهناك آخرون بالنظر فى تظلماتهم تيقنت الوزارة والجهات المعنية من عدم أحقيتهم وبالتالى سيتم حذفهم بدءا من اليوم، وهناك من لم يقدم تظلما وهو الأمر الذى تقرر به تأكيد صحة الحذف تماما وسيتم أيضا حذفهم بدءا من اليوم.
وتشمل الموازنة الجديدة توفير نحو 49.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والدقيق، ونحو 35.9 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، ويستفيد نحو 71 مليون مواطن من دعم الخبز، بينما يستفيد نحو 64.4 مليون مواطن من دعم المقررات التموينية.
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آخر البنود التى تم حذف المواطنين وفقا لها:
- من لديه راتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم التمويني.
- أصحاب الدخول المرتفعة ممّن يعملون بالقطاع الحكومي.
- من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
- من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.
- من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.
- من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا.
- شاغلو الوظائف العليا دون المساس بأصحاب المعاشات.
- مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد.
- متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.
- حيازة زراعية بـ10 أفدنة فأكثر.
- ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
- امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
- امتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى.
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وتمنح وزارة التموين أكثر من 120 جنيها دعما شهريا لكل مواطن، مقسمة على 50 جنيها دعما سلعيا، ونحو 70 جنيها دعم خبز، يسمح بشراء 150 رغيف خبز شهريا.