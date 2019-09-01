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إجراءات التموين النهائية لحذف المواطنين من البطاقات

تبدأ اليوم وزارة التموين والتجارة التموينية فى إجراءات حذف التموين بعد الانتهاء من التظلم ومراجعة البيانات اللازمة ليجد المواطنون أنفسهم اليوم أمام النتيجة النهائية
تحرير:أسماء فتحى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
بعد انتهاء الموعد المعلن للانتهاء من تقديم التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين قبل 10 أيام مضت، عكفت وزارة التموين والتجارة على دراسة التظلمات التى قدمها المواطنون منذ الإعلان عن مواد المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين لتصدر قرارا نهائيا بشأن المواطنين الذين تقرر حذفهم اليوم ولكن هذه المرة لن يكون هناك مجال للتظلم مجددا على أن تبدأ إجراءات الحذف السلعى اليوم. وأعلنت الوزارة أنه لا مساس حتى الآن بالدعم المقدم على الخبز لجميع المواطنين وأن التنقية تشمل فقط الدعم السلعى.
الانتهاء من فحص التظلمات: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنهائها مرحلة فحص التظلمات وبدءًا من اليوم سيعرف كل مواطن موقفه من استحقاق الدعم التموينى، وذلك من خلال ماكينة صرف السلع التموينية بعد الانتهاء من مراجعة جميع التظلمات التى تم تقديمها. وأكد اللواء عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم تكنولوجيا
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اليوم -العالمي-للسكان

2.3 مليون انخفاضا في أعداد المواليد وارتفاع الوفيات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وبلغ عدد المـواليد بها 221264 عام 2018، في مقابل 239112 عام 2017 بانخفاض قدره 7.5%. وبلغ إجمالي عدد المواليد على مستوى الجمهوية نحو 2382362 عام 2018، مقابل 2557440 عام 2017 بانخفاض قدره 6.8%. بينما بلغ عـدد الوفيات نحو 560308 عام 2018، مقابل 547208 متـوفين عام 2017 بارتفاع قدره 2.4%، كما بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018، في مقابل نحو 5.7 في الألف عام 2017.
وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1520 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بطاقات-تموينية

أسبوع الحسم.. التموين تبدأ فرز تظلمات حذف المواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلق باب التظلم من الحذف من بطاقات التموين، وذلك بعد فتحه لنحو شهر كامل بعد الإعلان عن معايير المرحلة الرابعة للحذف والتى أطلق عليها "الاستحقاق"، وشملت 4 مراحل متصلة ومتتابعة واشتملت على عدد من الضوابط والمعايير التى يحصل المواطن بموجبها على الدعم التمويني، وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمى لها أنها أخطرت المواطنين بالمشكلات والبنود التى تم حذفهم وفقا لها، ثم تبدأ بعد ذلك الحذف النهائى بدايةً من 1 سبتمبر المقبل بعد انتهاء مهلة نظر التظلمات المقدمة.
اختيار-الملابس

مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
بطاقات-تموينية

تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.
بطاقات-تموين

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين

أعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية غير صحيح ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
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