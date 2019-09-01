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لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة للاقتصاد المصري عند مستوى B2، لعدة أسباب منها تحسن الوضع المالي لمصر، إلى جانب ارتفاع معدل النمو
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
وكالة موديز
وكالة موديز
أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
وهناك مجموعة من الأسباب دفعت وكالة موديز للإبقاء على تصنيف مصر الائتماني، ومنها: نمو الاقتصاد المصري توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، على أن تصل إلى 6% العام المالي المقبل، وأن تتراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 82.3%. وأوضحت
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بدء شراء الكراسات.. تفاصيل حجز المصانع في الغردقة

إقبال كبير على شراء كراسة شروط مشروع مجمع الصناعات الصغيرة في مدينة الغردقة، من الراغبين في إقامة مصانع صغيرة ومتناهية الصغر، التي بدأت في 25 أغسطس الجاري، استعدادا لبدء تلقي طلبات التقديم يوم 5 سبتمبر المقبل لمدة 3 أسابيع، على أن يتم التقديم بنظامي التمليك، والإيجار لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة بمبلغ يصل 5 ملايين جنيه. فما تفاصيل المدينة الجديدة؟ وكم تبلغ مساحتها؟ وكم عدد المصانع بها؟ ومساحات كل مصنع؟
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15 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

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3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

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