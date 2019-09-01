خطفوا قاصرا واغتصبوها.. إحالة 4 شباب إلى الجنايات

تحرير:تهامى البندارى ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

اغتصاب قاصر- صورة تعبيرية

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الأحد، بإحالة 4 متهمين "شباب" إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل، إذ تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة المجني عليها، والذي أظهر فقد الفتاة عذريتها وأثبت الاعتداء الجنسي عليها أكثر من مرة، وبعد الانتهاء من التحقيقات كاملة أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين إلى الجنايات. ومن المقرر أن تتسلم محكمة الاستئناف أوراق القضية، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام الدائرة المختصة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، القبض على المتهمين بعدما نجح فريق البحث في تحديد هوياتهم، من خلال رصد الأماكن التي يترددون عليها، وتتبع خطوط سيرهم، وخلال التحقيقات أقروا بارتكاب الواقعة، قبل أن تطلب النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث. كشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، القبض على المتهمين بعدما نجح فريق البحث في تحديد هوياتهم، من خلال رصد الأماكن التي يترددون عليها، وتتبع خطوط سيرهم، وخلال التحقيقات أقروا بارتكاب الواقعة، قبل أن تطلب النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.



كشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين الأربعة بخطف الفتاة القاصر أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل، حيث اقتادوها إلى منطقة معزولة، وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك فروا هاربين وتركوا الفتاة في حالة إعياء شديد، وأنها توجهت إلى أجهزة الأمن وحررت بلاغا اتهمتهم فيه بخطفها والاعتداء عليها جنسيا.



