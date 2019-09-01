44 غرزة.. نجاة سائق توك توك من الذبح على يد «منتقبة»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

سكين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص، بينهم امرأة منتقبة ونجلها وشقيقها؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، بينما احتاج جرح رقبته إلى أربع وأربعين غرزة طبية لتقطيبه، وجرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف نيابة مشتول السوق العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توك توك»، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين،

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توك توك»، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين، وجرح الرقبة بطول 20 سنتيمتر، واستلزم تقطيبه 44 غرزة طبية.



وتبين أنه في أثناء قيادة المجني عليه للتوك توك، فوجئ بثلاثة رجال وامرأة منتقبة يستوقفونه لتوصيلهم إلى قرية «المناصرة»، وفي الطريق طلبوا منه النزول محاولين سرقة التوك توك، إلا أنه قاومهم، فما كان منهم إلا أن أخرجوا أسلحة بيضاء «مطاوٍ» كانت بحوزتهم، وتعدوا عليه بها ولاذوا بالفرار.



جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5561 جُنح مشتول السوق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



