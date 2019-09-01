الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة بالقاهرة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 24 33الإسكندرية 24 30بلطيم 25 30مطروح 23 29السلوم 23 30سيوة 24 36بورسعيد 26 29دمياط 25 29الزقازيق