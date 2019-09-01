«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

ضبط متهم

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، بإنشاء كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص بمدينة نصر بالقاهرة، واتخذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة. عقب تقنين الإجراءات

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، بإنشاء كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص بمدينة نصر بالقاهرة، واتخذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تردده على مقر الأكاديمية الوهمية، وعثر على (3 أكلشيهات تقرأ بصمتها لعدد من الكيانات والأكاديميات الوهمية- مجموعة من الشهادات المنسوبة لإحدى شركات البرمجيات "مزورة بالكامل"- 4 شهادات منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات الدولية "مزورة بالكامل"، تحويلات واردة من ضحاياه بدول عربية وصور الشهادات المزورة ومقاطع فيديو يقوم المتهم من خلالها بالإعلان عن الأكاديمية الخاصة به).



