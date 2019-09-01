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أصالة تتصدر «يوتيوب» بـ3 أغانٍ.. وتراجع الهضبة

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
أصالة
أصالة
تحافظ الفنانة السورية أصالة نصري، على تصدرها قائمة تريند موقع «يوتيوب» لليوم الرابع على التوالي، إذ تحتل المراكز الثلاثة الأولى بأغاني ألبومها «في قربك» الذى طرحته الأسبوع الماضى، وجاءت أغنية «جابوا سيرته» فى المركز الأول، محققة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما جاءت «حيطة سد» فى المركز الثاني، محققة 956 ألف مشاهدة، كلمات عمرو المصري وألحان عمر عادل وتوزيع عمرو الخضري، تليها «يوم يومين» التى حققت 910 آلاف مشاهدة، كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.
وتعد أغنية أصالة «جابوا سيرته»، التى تحتل صدارة "يوتيوب"، التعاون الأول بينها وبين الموزع أحمد إبراهيم بعد زواجه بالفنانة أنغام. اقرأ أيضا| زوج أنغام يرفض تطليق زوجته الأولى.. وتلجأ للقضاء بينما جاءت أغنية «عيش يا قلبي» لأبو، التى طرحها قبل أسبوع، فى المركز الرابع، وحققت
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عمر خيرت يختتم فعاليات «محكى القلعة» اليوم

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، فى ختام فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويقدم "خيرت" باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية التى وضعها فى مشواره الفنى الطويل، ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، ويسبقه فى الثامنة عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، لتقدم مجموعة من الاستعراضات.
تامر حسنى

تامر حسني: شكرا لكل من ساعدني في 15 عاما

وجه الفنان تامر حسني الشكر لجمهور حفله في مدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الجمعة، والذي احتفل خلاله بمرور 15 سنة على صدور ألبومه الغنائي الأول، وذلك بمصاحبة فريق جيبسي كينجز. وكتب تامر عبر "إنستجرام"، السبت: "بشكر كل الجماهير الراقية المحترمة اللي شرفوا حفل الـ15 سنة، شكرا عشان جمهوري شرفني رغم إنها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية هذا العام، كانت الأفضل والأرقى تنظيما، حقيقي شكرا جمهوري المحترم، شكرا لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر، بشكر كل منتج ساهم في وجودي واستمراري ابتداءً من مكتشفي نصر محروس إلى الأستاذ محسن جابر حتى الأستاذ سالم الهندي".
مصطفى بكرى

مصطفى بكري يهاجم محمد رمضان بسبب حفل الساحل

شن الإعلامي مصطفى بكري هجوما على الفنان محمد رمضان بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، وتلقى عنه انتقادات حادة. جاءت تلك الانتقادات بسبب الإطلالة التي ظهر بها في الحفل، إذ ظهر في الحفل "عاري الصدر"، كما لفت الانتباه بشدة، حين تداولت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة له وهو يسجد عقب انتهاء الحفل، وكان يرتدي قميصا شفافا. وأكد الإعلامي مصطفى بكري، ضرورة عودة دور الفن المصري الأصيل والهادف بقوة، باعتباره القوة الناعمة للدولة المصرية، الذي كان له تأثير كبير على الوطن العربي.
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أصالة وزوج أنغام يتعاونان في «جابوا سيرته» (فيديو)

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الثلاثاء، أغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها عبدالرحمن محمد: "جابوا سيريته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا".
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رامي صبري عن أصالة: فن وذوق وحب نجاح للغير

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر رامي صبري صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير.. أصالة، ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك". ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغانٍ هي "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدا جدا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
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أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
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أصالة لابنتها شام: «أنت روحي والسبب الأكبر لنجاحي»

نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها الكبرى (شام)، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» ووجهت لها رسالة مليئة بالحب احتفالا بعيد ميلادها، حيث كتبت: «أنت دليلي للنقاء.. أنت مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السبب الأكبر لنجاحي.. أنت روحي، أنت عيناي التي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكل أبنائي.. أنت الدليل لي، أنت عنوان أملي وأنت غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كل ماذكرت ويتجدد.. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا، كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ».
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