أصالة تتصدر «يوتيوب» بـ3 أغانٍ.. وتراجع الهضبة

تحرير:التحرير ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

أصالة

تحافظ الفنانة السورية أصالة نصري، على تصدرها قائمة تريند موقع «يوتيوب» لليوم الرابع على التوالي، إذ تحتل المراكز الثلاثة الأولى بأغاني ألبومها «في قربك» الذى طرحته الأسبوع الماضى، وجاءت أغنية «جابوا سيرته» فى المركز الأول، محققة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما جاءت «حيطة سد» فى المركز الثاني، محققة 956 ألف مشاهدة، كلمات عمرو المصري وألحان عمر عادل وتوزيع عمرو الخضري، تليها «يوم يومين» التى حققت 910 آلاف مشاهدة، كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

وتعد أغنية أصالة «جابوا سيرته»، التى تحتل صدارة "يوتيوب"، التعاون الأول بينها وبين الموزع أحمد إبراهيم بعد زواجه بالفنانة أنغام. اقرأ أيضا| زوج أنغام يرفض تطليق زوجته الأولى.. وتلجأ للقضاء بينما جاءت أغنية «عيش يا قلبي» لأبو، التى طرحها قبل أسبوع، فى المركز الرابع، وحققت