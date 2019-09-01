وفاة عز الرجال قائد الجيل الذهبي لنادي المنصورة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

عز الرجال وأحمد شوبير

توفي صباح اليوم الأحد، عز الرجال، نجم وقائد دفاع نادي المنصورة في عصره الذهبي، في صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي بمحافظة الدقهلية، وكان عز الرجال أحد أبرز نجوم كتيبة المدرب الراحل حسن مجاهد، في منتصف التسعينيات، حين وصل بفريق المنصورة إلى نهائي بطولة كأس مصر والمربع الذهبي بالدوري الممتاز، ونصف نهائي بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. ولعب أحمد عز الرجال، نجل النجم الراحل، لنادي الزمالك في عام 2009، بينما كانت مسيرة والده وتاريخه مع نادي المنصورة.

ونعى محمد كمونة، نجم المنصورة والزمالك السابق، عز الرجال الذي زامله في بداية المشوار بنادي المنصورة في رسالة مؤثرة عبر «فيسبوك» صباح اليوم، وكتب كمونة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي كابتن عز الرجال الأخ وصديق الملاعب.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر

ونعى محمد كمونة، نجم المنصورة والزمالك السابق، عز الرجال الذي زامله في بداية المشوار بنادي المنصورة في رسالة مؤثرة عبر «فيسبوك» صباح اليوم، وكتب كمونة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي كابتن عز الرجال الأخ وصديق الملاعب.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله».



يذكر أن عز الرجال نجم قائد الجيل الذهبي الراحل، بدأ مشواره مع فريق المنصورة ولعب في صفوف الناشئين ثم الفريق الأول في سن مبكرة، وكان أحد أعضاء منتخب الشباب، حينما كان المدرب التشيكي سكوب مدربا للمنتخب، وفي عام 2008 انتقل لنادي الهلال الليبي، وعاد لمصر وانضم للزمالك في عام 2009 وكان لاعبا أساسيا في المنتخب الأولمبي حتى انتقل لنادي لونجسكيل السويدي.