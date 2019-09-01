رياضة

وفاة عز الرجال قائد الجيل الذهبي لنادي المنصورة

٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
عز الرجال وأحمد شوبير
عز الرجال وأحمد شوبير
توفي صباح اليوم الأحد، عز الرجال، نجم وقائد دفاع نادي المنصورة في عصره الذهبي، في صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي بمحافظة الدقهلية، وكان عز الرجال أحد أبرز نجوم كتيبة المدرب الراحل حسن مجاهد، في منتصف التسعينيات، حين وصل بفريق المنصورة إلى نهائي بطولة كأس مصر والمربع الذهبي بالدوري الممتاز، ونصف نهائي بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. ولعب أحمد عز الرجال، نجل النجم الراحل، لنادي الزمالك في عام 2009، بينما كانت مسيرة والده وتاريخه مع نادي المنصورة.
ونعى محمد كمونة، نجم المنصورة والزمالك السابق، عز الرجال الذي زامله في بداية المشوار بنادي المنصورة في رسالة مؤثرة عبر «فيسبوك» صباح اليوم، وكتب كمونة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي كابتن عز الرجال الأخ وصديق الملاعب.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر
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ديبالا (2)

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.
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توني كروس يستبعد فوز ألمانيا بيورو 2020

قلل الألماني توني كروس من حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب يورو 2020، مشيرًا إلى أن الماكينات لا توجد في قائمة المرشحين للفوز باللقب، وذلك على الرغم من البداية المثالية لأبطال العالم في 2014، في التصفيات المؤهلة للبطولة، من خلال حصد العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات على حساب كل من هولندا بنتيجة 3-2 وبيلاروسيا بنتيجة 2-0 وإستونيا بنتيجة 8-0، وتستقبل ألمانيا يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري هولندا قبل أن ترحل يوم 9 من نفس الشهر لمواجهة إيرلندا الشمالية.
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رسميا.. المقاصة يتعاقد مع أيمن حفني

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، صباح اليوم الأحد، مع أيمن حفني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بشكل رسمي لمدة 3 مواسم، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء، وقام أيمن حفني بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الفيومي في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام، في حضور الدكتور طارق عبد الباري، نائب رئيس النادي ومحمد مجدى عضو مجلس الإدارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات.
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حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
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اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق الدوري

علم «التحرير»، أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تدرس تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة، وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ترى صعوبة في انطلاق الدوري يوم 19 سبتمبر كما كان محددًا له في وقت سابق، ولذا قد يتم إعلان تأجيله لمدة يومين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.
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تفاصيل جلسة الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولو الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة استفسر من الشركة عن تكاليف تطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.
عبدالله السعيد

غموض حول موقف عبدالله السعيد من مباراة حرس الحدود

تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز في مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أول أمس أمام إيتوال الكونغولي ولم يتمكن من المشاركة في اللقاء، وسيخضع السعيد لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاستمرار في التأهيل، حيث يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
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