الناقلة الإيرانية «جريس 1» ترسو قبالة سواحل سوريا

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

جريس 1

كشف موقع "مارين ترافيك" المختص بتتبع السفن البحرية، اليوم الأحد، أن نقالة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقًا باسم "جريس 1"، رست قبالة سواحل سوريا بنحو 50 ميلًا بحريا. وأضاف الموقع أن حمولة السفينة التي لم تدرج وجهة لشحنتها، البالغة 2.1 مليون برميل من النفط، بقيمة 130 مليون دولار، حبيسة في عرض البحر، دون معرفة مصيرها. وأظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع حركة السفن، أمس، أن الناقلة التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى تركيا، ولا إلى لبنان كما أفيد سابقًا.

واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا. وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أي دولة من مساعدتها. وأكدت الخارجية الأمريكية أن مساعدة الناقلة الإيرانية التي غادرت