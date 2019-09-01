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الناقلة الإيرانية «جريس 1» ترسو قبالة سواحل سوريا

تحرير:وكالات ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
جريس 1
جريس 1
كشف موقع "مارين ترافيك" المختص بتتبع السفن البحرية، اليوم الأحد، أن نقالة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقًا باسم "جريس 1"، رست قبالة سواحل سوريا بنحو 50 ميلًا بحريا. وأضاف الموقع أن حمولة السفينة التي لم تدرج وجهة لشحنتها، البالغة 2.1 مليون برميل من النفط، بقيمة 130 مليون دولار، حبيسة في عرض البحر، دون معرفة مصيرها. وأظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع حركة السفن، أمس، أن الناقلة التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى تركيا، ولا إلى لبنان كما أفيد سابقًا.
واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا. وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أي دولة من مساعدتها. وأكدت الخارجية الأمريكية أن مساعدة الناقلة الإيرانية التي غادرت
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احتجاجات هونج كونج

تعليق خدمة القطارات لمطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات

قالت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونج كونج، في إخطار لمحطات القطارات، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار، موضحة: "بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار". ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار، اليوم، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين، في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
الصين-وأمريكا

بدء تنفيذ تعريفات الصين الجمركية على واردات أمريكا

دخلت المرحلة الأولى من التعريفات الجمركية التي فرضتها الصين على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وتتراوح التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5 آلاف و78 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار. وكانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أعلنت في 23 أغسطس الماضي فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 15% على سلع صينية بـ300 مليار دولار.
بوريس-جونسون (2)

جونسون يطالب النواب بتنفيذ نتيجة استفتاء «بريكست»

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل، في 31 أكتوبر المقبل. وبعد أن أظهرت جولات التصويت السابقة أن الأغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، قال جونسون في حديث لصحيفة "صانداي تايمز"، نُشر اليوم الأحد، إن هذا الموقف يعد مساندة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين ويهدد بألا يتم الانسحاب على الإطلاق، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".
حطام سفينة تايتنك الغارقة

مثل هذا اليوم.. العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة

في مثل هذا اليوم 1 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1923: زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا ما يزيد عن 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد. في عام 1939: ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية. في عام 1971: الإعلان رسميًا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية والذي ضم مصر وليبيا وسوريا، لكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤدي أي دور.
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جريس 1

الناقلة «جريس 1» تغير مسارها بعيدا عن سواحل تركيا

أعلن موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم "جريس 1"، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، حسب "أسوشيتد برس"، واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.
ناقلة-نفط (1)

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
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